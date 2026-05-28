2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
Nyitókép: Pixabay

Itt a közlekedési armageddon, Budapest fő ütőerein vannak lezárások – térkép

Infostart

A labdarúgó UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt már most ideiglenes forgalomkorlátozások léptek életbe a főváros több kerületében.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság üzent a járművezetőknek a honlapján, összeszedve a BL-döntővel kapcsolatos forgalomkorlátozásokat, melyek közül többre már május 28-a reggeltől sor kerül. A teljes lista itt érhető el, a térkép e cikk végén is látható.

Lezárják

2026. május 28-án 0 órától május 31-én 24 óráig a Budapest XIV.,

  • Kós Károly sétányt,
  • Hősök terét körbe,
  • Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között.

2026. május 28-án 8 órától 18 óráig a Budapest XIV.,

  • Dózsa György út Városliget felőli oldalán a külső forgalmi sávot a Városligeti fasor és a Hősök tere között.

2026. május 29-én 0 órától május 31-én 4 óra 30 percig a Budapest VI.,

  • Andrássy út mindkét oldali szervizútját a Bajza utca és a Dózsa György út között.

2026. május 29-én 12 órától május 31-én 4 óra 30 percig a Budapest VI.,

  • Andrássy utat a Bajza utca és a Dózsa György út között,
  • Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között,
  • Rippl Rónai utcát a Délibáb utca és az Andrássy út között,
  • Munkácsy utcát a Lendvay utca és az Andrássy út között,
  • Lendvay utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között,
  • Benczúr utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között.

2026. május 30-án 8 órától 17 óráig a Budapest X., XVIII. és XIX.,

  • Liszt Ferenc repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca magassága között (kivéve tömegközlekedés részére).

Szakaszosan és időszakosan lezárják

2026. május 28-án 17 órától május 31-én 12 óráig a Budapest I.,

  • Hunyadi János utcát a Clark Ádám tér és a Dísz tér között.

2026. május 29-én 10 órától május 31-én 16 óráig a Budapest VII.,

  • Erzsébet körutat a Rákóczi út és a Dohány utca között,
  • Dohány utcát az Erzsébet körút és az Osvát utca között,
  • Osvát utcát a Dohány utca és a Rákóczi út között,
  • Rákóczi utat a Hársfa utca és a Blaha Lujza tér között.

2026. május 29-én 12 órától május 31-én 12 óráig a Budapest V.,

  • Erzsébet teret a Bajcsy-Zsilinszky út és a Bécsi utca között,
  • Erzsébet teret a Bécsi utca folytatásában a József Attila utcáig.

2026. május 30-án 6 órától május 31-én 2 óráig a Budapest VII., VIII. és XIV.,

  • Asztalos Sándor utat a Kerepesi út és Salgótarjáni utca között,
  • Mexikói utat a Mogyoródi út és a Fogarasi út között,
  • Albertirsai utat a Kerepesi út és a Fehér köz között,
  • Dózsa György utat a Kerepesi út és Thököly út között,
  • Kerepesi utat a Baross tér és a Hungária között,
  • Hungária körút VIII. kerületi oldalát a Kerepesi út és Szörény utca között,
  • Szörény utcát a Hungária körút és Százados út között,
  • Százados utat a Szörény utca és a Kerepesi út között,
  • Salgótarjáni utcát az Asztalos Sándor utca a Hungária körút között,
  • Ifjúság útját,
  • Stefánia utat (a szervizutat is) az Ajtósi Dürer sor és Hungária körút között,
  • Egressy utat a Stefánia út és a Hungária körút között,
  • Szabó József utcát az Istvánmezei út és a Thököly út között,
  • Cházár András utcát a Thököly út és az Istvánmezei út között,
  • Istvánmezei utat a Szabó József utca és a Thököly út között,
  • Jobbágy utcát a Dózsa György út és a Verseny utca között,
  • Verseny utcát a Dózsa György út és a Thököly út között,
  • Mogyoródi utat a Hungária körút és a Zászlós utca között.

2026. május 30-án 8 órától május 31-én 2 óráig a Budapest XII.,

  • Csörsz utcát az Alkotás út és az Avar utca között.

2026. május 30-án 12 órától 16 óráig a Budapest V. és VI.,

  • Károly körutat,
  • Deák Ferenc teret,
  • Bajcsy-Zsilinszky utat,
  • Andrássy utat.

Rengeteg helyen már tilos megállni és ez így lesz a legtöbb helyen május 31-ig, de egyes útszakaszokon június 4-ig – a pontos listát ide kattintva lehet elolvasni, vagy az alábbi térképen lehet tájékozódni.

