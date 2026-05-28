A páros számok nyertek, nem a játékosok

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 22. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 2 (kettő)
- 6 (hat)
- 8 (nyolc)
- 11 (tizenegy)
- 20 (húsz)
- 37 (harminchét)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt.
- 5 találatos szelvény 18 darab, nyereményük egyenként 355 200 forint;
- 4 találatos szelvény 996 darab, nyereményük egyenként 6420 forint;
- 3 találatos szelvény 14 769 darab, nyereményük egyenként 2635 forint.
A következő sorsoláson 260 millió forint lesz a főnyeremény.