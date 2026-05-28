A páros számok nyertek, nem a játékosok

Csütörtökre virradóra ismét egymásnak támadtak a felek Iránban, ennek hatására pedig nagyobb mozgásokat láthatunk ma reggel a tőzsdéken. Ázsia után Európában is estek a piacok, emellett ismét felfelé vette az irányt az olajár. Délután aztán arról jelentek meg sajtóértesülések, hogy már csak Donald Trump aláírása hiányzik a béketervhez, melynek hatására az olajár lefordult, az amerikai tőzsdéken pedig többnyire pozitív hangulat volt látható.