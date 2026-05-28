Iszlamista terrorista késelt a svájci pályaudvaron

Késsel támadt a pályaudvaron tartózkodókra egy férfi csütörtök reggel a svájci Winterthur vasútállomásán, és három embert megsebesített, mielőtt őrizetbe vették. A hatóságok terrorcselekménynek minősítették a támadást.

„Alávaló terrorcselekmény történt, amelyet szerintem a rendőrök jól kezeltek, meg tudták akadályozni, hogy sokkal rosszabb történjen” – jelentette ki sajtótájékoztatóján Mario Fehr, Zürich kanton biztonsági igazgatója.

Marius Weyermann, a kanton rendőrfőnöke is kijelentette: a helyszínen történtek alapján megállapítható, hogy

az indítóokot a radikalizálódás és a szélsőségesség területén kell keresni. A gyanúsított egy 31 éves svájci-török kettős állampolgár, aki Winterthurban lakik

– közölte Weyermann. Hozzátette, hogy a férfi 2015-ben került a hatóságok látókörébe, amikor az Iszlám Állam terrorszervezetet népszerűsítő propagandatevékenységet folytatott.

Mario Fehr szerint a gyanúsított Svájcban született, 2009-ben kapott svájci állampolgárságot, és az elmúlt két évet Törökországban töltötte, ahonnét nemrég tért vissza. A biztonsági főnök úgy véli, hogy a tettes Törökországban radikalizálódott.

„Azt akarjuk, hogy az ilyen emberek hagyják el az országot” – jelentette ki Fehr. Jogilag lehetőség van arra, hogy férfi megfosszák svájci állampolgárságától.

A férfit néhány nappal korábban egy pszichiátriai intézménybe szállították, miután felhívta a rendőrséget és zavaros kijelentéseket tett, szerdán azonban távozott, miután kezelőorvosa nem találta veszélyesnek.

A mentők három sebesült férfit – egy 28, egy 43 és egy 52 éves svájci állampolgárt – szállítottak kórházba. Ketten még csütörtökön távozhattak a kórházból, a harmadik férfit azonban sürgősen meg kellett operálni, mert súlyosan megsérült a combján.

A Blick című lap birtokába jutott egy helyszíni felvétel, amelyen a feltételezett támadó többször azt kiáltja, hogy „Allahu akbár”, majd kirohan az állomás csarnokából. A lap egy szemtanúra hivatkozva azt írta: a férfinél kés volt, az emberek pedig pánikszerűen menekültek a helyszínről.

Weyermann szerint a rendőrség feltételezi, hogy a férfi egyedül követte el a tettét.

A hatóságok szerint

a támadó a radikálisként ismert An'Nur winterthuri mecsettel állt kapcsolatban, amelynek imámja ellen 2017-ben vádat emeltek, mert a vallásukat nem gyakorló muzulmánok megölésére buzdított.

A támadó ellen is vizsgálat indult 2015-ben, miután rátámadt két másik hívőre, aki információkkal szolgált a sajtónak az imámról.

A mintegy 123 ezer lakosú Winterthur Svájc északkeleti részén, Zürich közelében található.