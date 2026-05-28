Felmondták a szerződést, nem nyomtatják ki a Népszavát

Nem jelenhet meg a Népszava május 29. pénteki száma, miután jelentős tartozásai miatt a Mediaworkshöz tartozó nyomda és a terjesztő cég felmondta a napilap szerződéseit.

A Népszava honlapján megjelent közlemény szerint korábban is tárgyalásban álltak a törlesztés ügyében, ám a választás után „a cég hangnemet váltott, és a pünkösdi hétvége előtt teljesíthetetlen ultimátumot adott. A csütörtöki napon pedig a Mediaworks, amely egyben a Magyar Nemzet kiadója azonnali hatállyal felmondta a szerződéseinket és jelezte: nem nyomtatja ki és nem terjeszti tovább a Népszavát, azaz már lapunk május 29-i, pénteki száma sem jelenhet meg”.

Azt a lap is elismeri, hogy az elmúlt években az előfizetői díjak mellett az állami hirdetések tartották életben a lapot, a tavalyi évben azonban elmaradoztak ezek.

A Mediaworks követeli az adósság visszafizetését, amelyet nem tudnak azonnal teljesíteni.

A Mediaworks lépését a napilapnál ellenségesnek tartják, „kiváltképp, hogy egy nyomdai, és terjesztési szempontból is monopolhelyzetben lévő cégről van szó, amely ráadásul szintén fenntart egy napilapot”, a Magyar Nemzetet.

„Az eddigi 153 év alatt nem adtuk fel. Most sem szeretnénk. A Népszava nem szűnik meg” – szögezték le a közleményben, hozzátéve, hogy a nepszava.hu továbbra is elérhető marad, a megszerkesztett print újságot pedig digitális formában, a mobil Népszavában biztosítják (az előfizetőknek is), amíg nem tudják a lapot ismét kinyomtatni. A Népszava szerkesztősége által kiadott szöveg szerint szeretnék piaci alapon folytatni a működést.