Elárasztják a rendőrök Budapestet a hétvégén

A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes május 29-én 0 órától május 31-én 24 óráig rendelt el fokozott ellenőrzést.
Az intézkedés érinti
- a főváros teljes területét,
- az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát,
- a hozzá tartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat,
- valamint a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság illetékességi területét.
„A fokozott ellenőrzés célja a május 30-án szombaton a Puskás Ferenc Stadionban megrendezésre kerülő UEFA Bajnokok Ligája-döntő és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolításának támogatása, a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása, a közrend és közbiztonság fenntartása, valamint a szurkolók vonulásának biztosítása” – közölték.