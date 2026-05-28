Infostart.hu
2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
Nyitókép: Unsplash

Elárasztják a rendőrök Budapestet a hétvégén

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az UEFA Bajnokok Ligája-döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29. és 31. között. fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán valamint a repülőtér környékén – közölte a rendőrség.

A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes május 29-én 0 órától május 31-én 24 óráig rendelt el fokozott ellenőrzést.

Az intézkedés érinti

  • a főváros teljes területét,
  • az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát,
  • a hozzá tartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat,
  • valamint a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság illetékességi területét.

„A fokozott ellenőrzés célja a május 30-án szombaton a Puskás Ferenc Stadionban megrendezésre kerülő UEFA Bajnokok Ligája-döntő és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolításának támogatása, a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása, a közrend és közbiztonság fenntartása, valamint a szurkolók vonulásának biztosítása” – közölték.

Országgyűlési kérdezz-felelek: mi lesz a korábban indult kormányprogramokkal?

„Mi lesz...?” – sorban teszik fel ezt a kérdést az előző kormány államtitkárai az új kormány képviselőinek az Országgyűlésben, azt tudakolva, hogy a Tisza folytatja-e a Fidesz-KDNP által indított programokat. A válaszokból kiderült, hogy sok esetben igen, de csak felülvizsgálatok és változtatások után.
 

Közel az uniós pénzek hazahozatala? – Magyar Péter Brüsszelből jelentkezik

Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
2026.05.29. péntek, 18:00
Gacsályi József
az Országos Vízügyi Főigazgatós főigazgató-helyettese
Gripeneket kapnak az ukránok, Moszkva bevetette a szuperritka cirkálókétáját – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök nagy bejelentést tett: hamarosan Gripenek érkeznek Ukrajnába – közölte a Kyiv Independent. Ezt megelőzően arról beszélt, hogy összesen 100-nál is több vadászgép is érkezhet az országba. A május 24-i nagyszabású kijevi rakétatámadás során keletkezett roncsok elemzése arra utal, hogy Oroszország bevethette a ritka 9M729-es cirkálórakétát. Ez a lépés komoly kérdéseket vet fel a fegyverválasztás stratégiai logikájával kapcsolatban - írta a Defence Express. Cikkük folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Kvíz: Láttad az összes MCU-filmet, ismered a Marvel Moziverzum összes hősét? Lássuk, lesz-e 10 pontod!

Te otthon vagy az MCU-ban, láttad a legfontosabb filmeket és sorozatokat? A mai kvíz során felmérheted, mennyit felejtettél.

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

2026. május 28. 17:43
Felmondták a szerződést, nem nyomtatják ki a Népszavát
2026. május 28. 17:31
Újabb helyről kap támadást Sulyok Tamás
