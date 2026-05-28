Elárasztják a rendőrök Budapestet a hétvégén

Országgyűlési kérdezz-felelek: mi lesz a korábban indult kormányprogramokkal?

„Mi lesz...?” – sorban teszik fel ezt a kérdést az előző kormány államtitkárai az új kormány képviselőinek az Országgyűlésben, azt tudakolva, hogy a Tisza folytatja-e a Fidesz-KDNP által indított programokat. A válaszokból kiderült, hogy sok esetben igen, de csak felülvizsgálatok és változtatások után.