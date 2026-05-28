2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
Magyar Péter miniszterelnök tárgyalt Mark Rutte NATO-főtitkárral Brüsszelben 2026. május 28-án
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Magyar Péter a NATO-főtitkárnak: nem küldünk fegyvert Ukrajnába

Magyar Péter is üzent Brüsszelből, miután tárgyalt Mark Rutte NATO-főtitkárral.

Magyar Péter a Facebook-oldalán azt írta: „Fontos megbeszélést folytattam Mark Rutte NATO-főtitkárral Brüsszelben. Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai-védelmi szövetségének. Mark Rutte főtitkár úrral egyetértettünk abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziója keretében.

Elmondtam a főtitkár úrnak, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz–ukrán háborúba.

Mark Rutte tájékoztatott a július 7-8-i ankarai NATO-csúcs előkészületeiről és a Hormuzi-szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről” – írta a magyar kormányfő.

Előzőleg a NATO közleményt tett közzé, amely szerint Mark Rutte és a magyar kormányfő találkozóján a NATO-főtitkár dicsérte Magyarország hozzájárulását a katonai szövetség egyik előretolt szárazföldi erőinek vezetéséhez, a székesfehérvári Többnemzetiségű Hadosztály Központjának főparancsnokságát, valamint a Nyugat-Balkán biztonságának támogatását, „jelentős mértékben hozzájárulva ezzel a NATO koszovói békefenntartó missziójához, a KFOR-hoz”.

Közölték, a találkozón a vezetők megvitatták a július 7-8. között tervezett ankarai NATO-csúcstalálkozó előkészületeit. Ennek során a NATO-főtitkár kiemelte, a csúcsértekezleten a szövetségesek arra fognak összpontosítani, hogy a tavaly tett hágai kötelezettségvállalásokat kézzelfogható eredményekre váltsák, növeljék a védelmi beruházásokat, fokozzák a védelmi termelést és fenntartsák Ukrajna támogatását. Mindez hozzájárul egy erősebb NATO megteremtéséhez és „mindannyiunk nagyobb biztonságához" – tette hozzá a NATO közleménye szerint Mark Rutte.

Magyar Péter Mark Rutte NATO-főtitkárnak: nem küldünk fegyvert Ukrajnába

Magyar Péter is üzent Brüsszelből, miután tárgyalt Mark Rutte NATO-főtitkárral. Előtte a belga kormányfővel találkozott, pénteken pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyal az uniós pénzek hazahozataláról. A magyar kormányfővel tart Kapitány István, Orbán Anita és Vitézy Dávid is a miniszterek közül.
 

Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
Közel az iráni béke? Bizonytalanság a tőzsdéken

Közel az iráni béke? Bizonytalanság a tőzsdéken

Az elmúlt napokban már úgy tűnt, hogy valós esély lehet arra, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejöhet a sokak által várt békemegállapodás, csütörtökre virradóra azonban ismét egymásnak támadtak a felek, ennek hatására pedig nagyobb mozgásokat láthatunk ma reggel. Ázsia után Európában is esnek a tőzsdék, emellett ismét felfelé vette az irányt az olajár. Eközben fontos adatok is érkeztek Amerikából, melyekből kiderült, hogy gyorsul az infláció, és hogy lassulhat az Egyesült Államok gazdasága. Az iráni helyzet körül továbbra is nagy a bizonytalanság, délután arról jelentek meg sajtóértesülések, hogy már csak Donald Trump aláírása hiányzik a béketervhez.

Súlyos dolgokra derült fény a kínai webshopnál: veszélyes termékek miatt gigabüntetést kapott a Temu

Súlyos dolgokra derült fény a kínai webshopnál: veszélyes termékek miatt gigabüntetést kapott a Temu

200 millió eurós bírságot szabtak ki a Temura, mert veszélyes babajátékokat és hibás töltőket találtak a kínai e-kereskedelmi óriás felületén.

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

