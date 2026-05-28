Magyar Péter a NATO-főtitkárnak: nem küldünk fegyvert Ukrajnába

Magyar Péter a Facebook-oldalán azt írta: „Fontos megbeszélést folytattam Mark Rutte NATO-főtitkárral Brüsszelben. Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai-védelmi szövetségének. Mark Rutte főtitkár úrral egyetértettünk abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziója keretében.

Elmondtam a főtitkár úrnak, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz–ukrán háborúba.

Mark Rutte tájékoztatott a július 7-8-i ankarai NATO-csúcs előkészületeiről és a Hormuzi-szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről” – írta a magyar kormányfő.

Előzőleg a NATO közleményt tett közzé, amely szerint Mark Rutte és a magyar kormányfő találkozóján a NATO-főtitkár dicsérte Magyarország hozzájárulását a katonai szövetség egyik előretolt szárazföldi erőinek vezetéséhez, a székesfehérvári Többnemzetiségű Hadosztály Központjának főparancsnokságát, valamint a Nyugat-Balkán biztonságának támogatását, „jelentős mértékben hozzájárulva ezzel a NATO koszovói békefenntartó missziójához, a KFOR-hoz”.

Közölték, a találkozón a vezetők megvitatták a július 7-8. között tervezett ankarai NATO-csúcstalálkozó előkészületeit. Ennek során a NATO-főtitkár kiemelte, a csúcsértekezleten a szövetségesek arra fognak összpontosítani, hogy a tavaly tett hágai kötelezettségvállalásokat kézzelfogható eredményekre váltsák, növeljék a védelmi beruházásokat, fokozzák a védelmi termelést és fenntartsák Ukrajna támogatását. Mindez hozzájárul egy erősebb NATO megteremtéséhez és „mindannyiunk nagyobb biztonságához" – tette hozzá a NATO közleménye szerint Mark Rutte.