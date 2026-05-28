Van pénze a Fradinak, Kubatov Gábor jövőjéről is szó esett a közgyűlésen

A klub honlapjának szűkszavú tájékoztatása szerint az Elek Gyula Arénában rendezett ülésen nem érkezett kiegészítő javaslat az előzetesen közzétett napirendhez.

A felszólalók sorát az FTC ügyvezető alelnöke, Nyíri Zoltán nyitotta meg, aki Kubatov Gábor klubelnök távollétében ismertette az elnökség éves beszámolóját. Sor került még a sportigazgatóság és a felügyelőbizottság éves beszámolójára is, illetve az előző évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentésre, továbbá az egyesület 2025-re vonatkozó, pénzügyi teljesítéséről szóló gazdasági beszámolójára. Az eseményen 240 szavazati joggal rendelkező tag vett részt.

A 24.hu tudósítása szerint

Nyíri Zoltán cáfolta azokat a sajtóhíreket, melyek szerint egyes szakosztályoknál - elsősorban a csapatsportágaknál - gazdasági problémák teszik bizonytalanná a magas szintű működést akár már a közeljövőben.

Ezzel kapcsolatban az ügyvezető alelnök kijelentette: minden szakosztályuk elindul az első osztályban, és minden sportágban elindulnak az egyéni versenyzőik is, ahogyan tették azt eddig is. Az index.hu Kubatov Gábor távolmaradására vonatkozó kérdésére Nyíri Zoltán azt válaszolta, hogy a klubelnök az éves beszámolót tárgyaló közgyűléseken „rendszerint nem vesz részt”, majd hozzátette, hogy „az októberi tisztújító közgyűlésen azonban jelen lesz”.