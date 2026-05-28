Cukros lében dulakodtak az esztergomi fagyizóban

A vád szerint a vádlottak tavaly augusztusban a fagylaltozó melletti közterületen fogyasztottak alkoholt, majd miután ittas állapotba kerültek, hangos veszekedésbe és kiabálásba kezdtek. Az üzlet működtetője hiába kérte őket, hogy csendesedjenek le, különben rendőrt fog hívni.

A két részeg ezt követően követte az eladót az üzletbe, ahol bántalmazni kezdték. A férfi lökdösni és a fal felé tolni kezdte a sértettet, míg a nő megrúgta a férfit, majd leemelt a polcról egy zöldalma-sűrítménnyel teli vödröt, amelyet a földre borított. A kiömlött anyagtól a padló csúszóssá vált, a támadó férfi emiatt elesett.

A nő ezt követően megpróbált kézzel belenyúlni a pultban tárolt fagylaltokba, de az eladó ezt megakadályozta – írja a budapestkornyeke.hu.

A nyomozás során kiderült, hogy a vádlott nő korábban életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt három év börtönbüntetést kapott, amelyből másfél éve bocsátották feltételes szabadságra. Az ügyészség a büntetett előéletű nőre letöltendő szabadságvesztés, míg a férfira pénzbüntetés kiszabását kérte a bíróságtól.

