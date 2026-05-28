ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.1
usd:
303.89
bux:
131452.7
2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Cukros lében dulakodtak az esztergomi fagyizóban

Infostart

Garázdaság vétsége miatt állítja bíróság elé az Esztergomi Járási Ügyészség azt a férfit és nőt, akik egy esztergomi fagylaltozó eladójára támadtak, miután az csendre intette őket – tájékoztatott Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője.

A vád szerint a vádlottak tavaly augusztusban a fagylaltozó melletti közterületen fogyasztottak alkoholt, majd miután ittas állapotba kerültek, hangos veszekedésbe és kiabálásba kezdtek. Az üzlet működtetője hiába kérte őket, hogy csendesedjenek le, különben rendőrt fog hívni.

A két részeg ezt követően követte az eladót az üzletbe, ahol bántalmazni kezdték. A férfi lökdösni és a fal felé tolni kezdte a sértettet, míg a nő megrúgta a férfit, majd leemelt a polcról egy zöldalma-sűrítménnyel teli vödröt, amelyet a földre borított. A kiömlött anyagtól a padló csúszóssá vált, a támadó férfi emiatt elesett.

A nő ezt követően megpróbált kézzel belenyúlni a pultban tárolt fagylaltokba, de az eladó ezt megakadályozta – írja a budapestkornyeke.hu.

A nyomozás során kiderült, hogy a vádlott nő korábban életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt három év börtönbüntetést kapott, amelyből másfél éve bocsátották feltételes szabadságra. Az ügyészség a büntetett előéletű nőre letöltendő szabadságvesztés, míg a férfira pénzbüntetés kiszabását kérte a bíróságtól.

Fotónk illusztráció.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Cukros lében dulakodtak az esztergomi fagyizóban

rendőrség

esztergom

dulakodás

fagylaltozó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.29. péntek, 18:00
Gacsályi József
az Országos Vízügyi Főigazgatós főigazgató-helyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gripeneket kapnak az ukránok, Moszkva bevetette a szuperritka cirkálókétáját – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Gripeneket kapnak az ukránok, Moszkva bevetette a szuperritka cirkálókétáját – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök nagy bejelentést tett: hamarosan Gripenek érkeznek Ukrajnába – közölte a Kyiv Independent. Ezt megelőzően arról beszélt, hogy összesen 100-nál is több vadászgép is érkezhet az országba. A május 24-i nagyszabású kijevi rakétatámadás során keletkezett roncsok elemzése arra utal, hogy Oroszország bevethette a ritka 9M729-es cirkálórakétát. Ez a lépés komoly kérdéseket vet fel a fegyverválasztás stratégiai logikájával kapcsolatban - írta a Defence Express. Cikkük folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Láttad az összes MCU-filmet, ismered a Marvel Moziverzum összes hősét? Lássuk, lesz-e 10 pontod!

Kvíz: Láttad az összes MCU-filmet, ismered a Marvel Moziverzum összes hősét? Lássuk, lesz-e 10 pontod!

Te otthon vagy az MCU-ban, láttad a legfontosabb filmeket és sorozatokat? A mai kvíz során felmérheted, mennyit felejtettél.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it targeted American base after fresh US strikes

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 28. 12:29
Végzetes ütközés a Tiszán: enyhébb ítélet született
2026. május 28. 10:56
Az iskola kapujában „kérte számon” gyermeke iskolatársát egy apa
×
×