Csicsmann László: borítékolható, hogy folyton kiújul majd a konfliktus Iránban

Mivel nem sikerült Izraelnek elérnie a rezsimváltást Iránban, borítékolható, hogy bizonyos időszakonként az iráni konfliktus újratermelődik, egyfajta ciklikusságot mutatva – fogalmazta meg várakozásait az InfoRádió Aréna című műsorában Csicsmann László, aki arról is beszélt, hogy az amerikai elnök már kiszállna ebből a háborúból.

„Donald Trump számára most az a fontos, hogy valamilyen dokumentumot lebegtetve kiszálljon a háborúból, de nem biztos, hogy ez a dokumentum jó lesz az Egyesült Államoknak, és az sem, hogy Izraelnek, úgy értve, hogy a 14 pontos megállapodás, ez egy egyoldalas papír nem fogja rendezni az iráni nukleáris kérdést. Ez előre borítékolható. Ha el is érnek megegyezést, én biztos vagyok abban, hogy újabb és újabb szállítmányok érkeznek katonai segítségként Kína, Oroszország részéről” – fogalmazott a Magyar Külügyi intézet vezető kutatója.

A Közel-Kelet-szakértő hozzátette: az irániak ismét fel fogják vetni az urándúsítás szintjének növelését, már volt is vita az iráni parlamentben arról, hogy itt az idő 90 százalékra dúsítani a meglévő uránkészletet, mert annak nagyobb elrettentő ereje lesz.

Csicsmann László emlékeztetett: Iránban eddig lebegtették is a nukleáris programot, tagadták is, de lehetett tudni, hogy tettek lépéseket a katonai célú program irányába, hiszen a 60 százalékos dúsítás nem a civil célú nukleáris programhoz szükséges.

Tehát egyértelműen van egy katonai jellegű program, ezt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség jelentése is megállapította tavaly.

Mint mondta, azt egyelőre nem lehet tudni, hogy ki nem értékelte jól, Izrael vagy az Egyesült Államok, amikor a támadók arra számítottak, hogy az iráni rezsim február 28-i megtámadása után forradalom tör ki Iránban.

„Izraelnek kulcsfontosságú szerepe van abban, hogy Washington elindította ezt a háborút, és az izraeli célok nem változtak, továbbra is ellenzik a mostani tárgyalássorozatot. Ezért is lesz nehéz egy bármilyen amerikai-iráni megállapodást, netán ennek a pénzügyi vonzatait Izraellel elfogadtatni, ott ugyanis egy meggyengült Iránban érdekeltek és el akarják érni a rezsimváltást.”

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és kormánya ráadásul szerinte már a szeptember-októberi választásokra készül, amelyen fontos szempont, hogy a lakosság nagy része nem a tárgyalások és a tűzszünet, hanem a háború folytatása mellett áll.

„Ráadásul ha a megállapodás magában foglalná a libanoni front lezárását, kötve hiszem, hogy azt Izrael elfogadná, hiszen alapvetően abban érdekelt, hogy egy

új regionális rendet alakítsanak ki a Közel-Keleten.

Alapvetően Donald Trump ezért fogalmazta meg, hogy szeretné, ha az Ábrahám-megállapodásokhoz olyan államok is csatlakoznának, mint Szaúd-Arábia, Katar sőt Egyiptom, ami azért furcsa, mert utóbbi már békeszerződést kötött Izraellel 1979-ben, tehát ebben az értelemben nem kell, hogy csatlakozzon” – foglalta össze a szakértő. Úgy látja, az egyezmények kibővítése az amerikai elnöktől egy gesztus lehetett Izrael felé, de Csicsmann László nem hiszi, hogy ez napirenden lenne az arab országok részéről.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette. A teljes beszélgetés alább látható, hallható.