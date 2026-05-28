Új helyen lehet tájékozódni a lakáspiac aktuális folyamatairól

Egy olyan gyorsan változó piaci környezetben, mint a mostani, az adatok és azoknak a helyes értelmezése kulcsszerepet játszik. Éppen ezért az ingatlanpiac folyamatait igyekeztek egyetlen rendszeres kiadványban átláthatóvá tenni. Ez a Zenga Ingatlan Radar, ami egy bankcsoporti szintű együttműködés eredménye, hiszen a zenga.hu, az OTP Ingatlanpont, és az OTP Bank szakmai közreműködésével jött létre ez a kiadvány – mondta az InfoRádióban Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A kiadványban a lakáspiac aktuális folyamatait helyezték fókuszba, külön fókuszálnak a keresletre, a kínálatra és az árakra is. Mindezt látványos grafikonokkal, térképekkel, ábrákkal illusztrálva. Emellett a lakáshitelpiacra is nagy hangsúlyt helyeztek, hiszen az OTP csoportnál erre is nagyon jó rálátás van, valamint az ingatlanok értékesítésére, amit pedig az OTP Ingatlanpont számai alapján tudnak bemutatni.

Az aktuális kiadványból egyebek mellett kiderül, hogy Budapesten az elmúlt hónapokban megtorpant a lakásárak korábbi látványos emelkedése, a négyzetméterárak valamivel 1,5 millió forint felett stabilizálódtak. Közben az éves árnövekedési ütem nemcsak a fővárosban, hanem országosan is lassuló trendet mutat. A piacot jelenleg visszafogottabb kereslet, folyamatosan bővülő kínálat és továbbra is magas árszintek jellemzik, az Otthon Start program hatására pedig nőtt a fiatalok hitelfelvételi hajlandósága.