2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
Architect showing a hologram of a house project over a tablet computer.
Nyitókép: Warchi/Getty Images

Új helyen lehet tájékozódni a lakáspiac aktuális folyamatairól

Infostart / InfoRádió

Az ingatlanpiac aktualitásait állítja majd fókuszba az OTP Ingatlanpont és az OTP Bank közös kiadványa. A Zenga Ingatlan Radar várhatóan júniustól lesz majd elérhető, és követi majd a kereslet és a kínálat alakulását, valamint az ingatlanárak változását – mondta az InfoRádióban a zenga.hu elemzési vezetője, Futó Péter.

Egy olyan gyorsan változó piaci környezetben, mint a mostani, az adatok és azoknak a helyes értelmezése kulcsszerepet játszik. Éppen ezért az ingatlanpiac folyamatait igyekeztek egyetlen rendszeres kiadványban átláthatóvá tenni. Ez a Zenga Ingatlan Radar, ami egy bankcsoporti szintű együttműködés eredménye, hiszen a zenga.hu, az OTP Ingatlanpont, és az OTP Bank szakmai közreműködésével jött létre ez a kiadvány – mondta az InfoRádióban Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A kiadványban a lakáspiac aktuális folyamatait helyezték fókuszba, külön fókuszálnak a keresletre, a kínálatra és az árakra is. Mindezt látványos grafikonokkal, térképekkel, ábrákkal illusztrálva. Emellett a lakáshitelpiacra is nagy hangsúlyt helyeztek, hiszen az OTP csoportnál erre is nagyon jó rálátás van, valamint az ingatlanok értékesítésére, amit pedig az OTP Ingatlanpont számai alapján tudnak bemutatni.

Az aktuális kiadványból egyebek mellett kiderül, hogy Budapesten az elmúlt hónapokban megtorpant a lakásárak korábbi látványos emelkedése, a négyzetméterárak valamivel 1,5 millió forint felett stabilizálódtak. Közben az éves árnövekedési ütem nemcsak a fővárosban, hanem országosan is lassuló trendet mutat. A piacot jelenleg visszafogottabb kereslet, folyamatosan bővülő kínálat és továbbra is magas árszintek jellemzik, az Otthon Start program hatására pedig nőtt a fiatalok hitelfelvételi hajlandósága.

Csicsmann László: borítékolható, hogy folyton kiújul majd a konfliktus Iránban

A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint mivel Izrael nem érte el a rezsimváltást Iránban, a térségben várhatóan időről időre újra kiéleződik a konfliktus. Csicsmann László az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok és Irán között tervezett megállapodás vélhetően nem rendezi az iráni nukleáris kérdést.
 

BL-döntő: elárasztják a rendőrök Budapestet a hétvégén

Az UEFA Bajnokok Ligája-döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29. és 31. között. fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén.
 

Tisza-kormány: megjött Magyar Péter első bejelentése Brüsszelből

Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelbe utazott, ahol a NATO-főtitkárral, a belga kormányfővel és az Európai Bizottság elnökével, utóbbival az uniós források lehívásáról is tárgyal. A miniszterelnök első kint töltött órái után eldőlt: Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A kormány eközben számos gyors intézkedést jelentett be: moratóriumot a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására, a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozatalát és a Klebelsberg Központ átalakítását. Az egészségügyi miniszter strukturális összeomlásról beszélt, 500 milliárd forint pluszforrást ígért az ágazatnak, az oktatási tárca pedig a pedagógusok adminisztrációs terheinek csökkentésébe kezd. A parlament visszavonta a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépést, parlamenti vizsgálóbizottságok alakultak, az adóhatóság pedig házkutatást tartott a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél, ahol nagy mennyiségű ledarált iratot találtak.

Történelmi fordulat az energiapiacon: megtört a drága gáz uralma, végleg csődöt mondhat Putyin legfőbb fegyvere

Április volt az első hónap a történelemben, amikor a szél és napenergiából előállított villamos energia világszinten meghaladta a gáz égetésével előállított energia mennyiségét.

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

