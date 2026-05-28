2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
The Parliament view and the green field. Budapest, capital of Hungary
Nyitókép: Getty Images

Országgyűlési kérdezz-felelek: mi lesz a korábban indult kormányprogramokkal?

„Mi lesz...?” – sorban teszik fel ezt a kérdést az előző kormány államtitkárai az új kormány képviselőinek az Országgyűlésben, azt tudakolva, hogy a Tisza folytatja-e a Fidesz-KDNP által indított programokat. A válaszokból kiderült, hogy sok esetben igen, de csak felülvizsgálatok és változtatások után.

Mi lesz a Honvéd Kadét Programmal? – ezt Simicskó István volt honvédelmi miniszter, a KDNP országgyűlési képviselője kérdezte meg a kormánytól. „Jelenleg több mint 170 középiskola vállalja a szerződésben foglaltakat a Magyar Honvédség felé, az én fiam is most végez a 4 éves kadétképzéssel” – mondta a képviselő.

A fiatalok honvédelmi nevelése kiemelt jelentőséggel bír az ország számára, de a kadétprogram megszervezésének alapelvét meg kell változtatni – válaszolta Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter. „Inkább a mennyiségre ment az előző honvédelmi vezetés, és nem a minőségre” – tette hozzá a tárcavezető.

Mi lesz a Magyar Falu Program pályázataival? – erre a fideszes Gyopáros Alpár, a program korábbi kormánybiztosa volt kíváncsi. „A Magyar Falu Program az elmúlt években bizonyította a sikerét: a kistelepüléseken nagy számban újulhattak meg intézmények, utak, orvosi rendelők, kisboltok és közösségi terek, kézzel fogható segítséget nyújtva a vidéki lakosságnak” – jelentette ki a Fidesz képviselője.

Folytatják a Magyar Falu Programot – ígérte Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter. „Tíz falunként egymilliárd forint támogatást fogunk biztosítani, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek fognak dönteni” – válaszolta Lőrincz Viktória.

Mi lesz az otthonteremtési programokkal? – tudakolta a fideszes Panyi Miklós, aki az Orbán-kormány alatt a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára volt. „A Fidesz-KDNP kormány által 2025-ben meghirdetett fix három százalékos Otthon Start Program a fiatalok első otthonhoz jutásának a rendszerváltást követő időszak legjelentősebb otthonteremtési programja” – jelentette ki az egykori stratégiai államtitkár.

Válasszal Boda Nikoletta, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára szolgált: „Az Otthon Start Program, a CSOK Plusz, a Falusi CSOK és más családtámogatási konstrukciók továbbra is fontos szerepet töltenek be az otthonteremtés támogatásában” – szögezte le, hozzátéve, hogy a korábbi évek tapasztalatai ugyanakkor arra is rámutattak, hogy a keresletoldali ösztönzők a lakáspiac árainak emelkedéséhez is hozzájárultak. Mint mondta, ezeknek a hatásoknak a figyelembe vétele a szakpolitikai tervezésben folyamatosan szükséges.

Megőrzi-e a kormány a határon túli magyarok támogatásait? – érdeklődött a KDNP-s Nacsa Lőrinc, aki a Tisza-kormány megalakulásáig nemzetpolitikáért felelős államtitkárként tevékenykedett. „Az elmúlt években számos olyan támogatási program valósult meg, amely hozzájárult a határon túli magyar közösségek megmaradásához, megerősítéséhez és magyar identitásuk megőrzéséhez” – mondta.

A Tisza-kormány kiáll a határon túl és a diaszpórában élő magyar közösségért is, megtartva támogatásukat is – válaszolta társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ugyanakkor változtatnak azon, hogy az előző kormányzat politikai megosztásra használta a támogatásokat, miközben nem álltak ki a magyar közösség jogaiért – tette hozzá Tarr Zoltán.

A cikk Herczeg Zsolt riportja alapján készült.

Eséssel zárt a magyar tőzsde

A gyenge nemzetközi hangulat közepette a magyar tőzsde nem igazán találta az irányt, nap végére végül mérsékeltnek mondható mínuszban zárt a BUX.

Megkongatták a vészharangot: durván elszálltak a költségek, komoly veszély fenyegeti a repülni vágyókat

A közel-keleti háború és az elszálló üzemanyagárak megtörték a légi közlekedés lendületét.

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

