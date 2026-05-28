2026. május 28. csütörtök
A Diadalív a párizsi Champs-Élysées sugárút végén 2020. május 27-én. Franciaországban megkezdték a koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási korlátozások feloldását, így egyre nagyobb a forgalom az utakon és egyre több embert lehet látni a parkokban. Az éttermek és a bárok azonban továbbra is zárva tartanak.
Elképesztő készültség a BL-döntő idején Párizsban, zavargásokra készül a francia rendőrség

Franciaországban 22 ezer rendőrt és csendőrt vezényelnek az utcákra szombaton a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt, amelyen a párizsi PSG és a londoni Arsenal csap össze egymással.

Laurent Nunez belügyminiszter a Brut című internetes műsorban bejelentette, hogy 8 ezren a fővárosi agglomerációban teljesítenek majd szolgálatot. „Ez egy nagyon jelentős rendőri jelenlét” – hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Megerősítette azt is, hogy a párizsi Champs-Élysées sugárúton szombat este kizárólag gyalogosan lehet majd közlekedni.

„Arra számítunk, hogy ha a PSG győz, hatalmas tömegek lesznek szerte a fővárosban” – mondta a miniszter, „ezért a nagyszabású mozgósítás a zavargások megfékezése érdekében”.

A Champs-Élysées már délután közepétől gyalogosövezetté válik.

A rendvédelmi szerveket már tavaly is nagy erőkkel vezényelték ki a müncheni BL-döntő idején, amelyet a párizsi klub megnyert az Internazionale ellen (5-0), de akkor Párizsban csak 5400 rendőrt és csendőrt mozgósítottak.

A PSG győzelme tavaly erőszakhoz vezetett Párizsban, elsősorban a Champs-Élysées sugárúton és a Parc des Princes környékén, ahol a mérkőzést közvetítették, s ahol szombaton is közvetíteni fogják.

Francia sajtóértesülések szerint ha a PSG megnyeri a Bajnokok Ligáját, és amennyiben szombat este nem lesznek incidensek, a Mars-mezőn lesz örömünnep, mielőtt a csapat megérkezik a Parc des Princes-ben sorra kerülő ünnepségre.

A tervek szerint a PSG játékosai egy nyitott tetejű busszal érkeznek a Mars-mezőnek az Eiffel-torony melletti végéből az École Militaire felé, majd ott felmennek egy színpadra, hogy bemutassák a Budapesten megszerzett trófeát a tömegnek, háttérben az Eiffel-toronnyal.

Csicsmann László: borítékolható, hogy folyton kiújul majd a konfliktus Iránban

A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint mivel Izrael nem érte el a rezsimváltást Iránban, a térségben várhatóan időről időre újra kiéleződik a konfliktus. Csicsmann László az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok és Irán között tervezett megállapodás vélhetően nem rendezi az iráni nukleáris kérdést.
 

BL-döntő: elárasztják a rendőrök Budapestet a hétvégén

Az UEFA Bajnokok Ligája-döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29. és 31. között. fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén.
 

Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
Tisza-kormány: megjött Magyar Péter első bejelentése Brüsszelből

Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelbe utazott, ahol a NATO-főtitkárral, a belga kormányfővel és az Európai Bizottság elnökével, utóbbival az uniós források lehívásáról is tárgyal. A miniszterelnök első kint töltött órái után eldőlt: Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A kormány eközben számos gyors intézkedést jelentett be: moratóriumot a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására, a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozatalát és a Klebelsberg Központ átalakítását. Az egészségügyi miniszter strukturális összeomlásról beszélt, 500 milliárd forint pluszforrást ígért az ágazatnak, az oktatási tárca pedig a pedagógusok adminisztrációs terheinek csökkentésébe kezd. A parlament visszavonta a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépést, parlamenti vizsgálóbizottságok alakultak, az adóhatóság pedig házkutatást tartott a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél, ahol nagy mennyiségű ledarált iratot találtak.

Történelmi fordulat az energiapiacon: megtört a drága gáz uralma, végleg csődöt mondhat Putyin legfőbb fegyvere

Április volt az első hónap a történelemben, amikor a szél és napenergiából előállított villamos energia világszinten meghaladta a gáz égetésével előállított energia mennyiségét.

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

