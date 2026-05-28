Oliver Glasner, a Crystal Palace vezetõedzõje a labdarúgó Konferencia-liga döntõjének Crystal Palace-Rayo Vallecano mérkõzésén a lipcsei Red Bull Arénában 2026. május 27-én.
Happel, Guttmann, Glasner – nem rossz névsor…

Oliver Glasner sikere némi nézetkülönbséget hozott a magyar és az osztrák futballtörténelem követői között. Az egyik nézet szerint a Crystal Palace búcsúzó menedzsere előtt csak Ernst Happel nyert az osztrák edzők közül nemzetközi kupát, a másik ideveszi még a budapesti születésű, de kétségtelenül osztrák útlevéllel is rendelkező Guttmann Bélát is. Egyben megállapodhatunk: Oliver Glasner a XXI. század eddigi legsikeresebb osztrák edzője. Immár kétszeres nemzetközi kupagyőztes.

Az 52. évében járó egykori védő élvonalbeli labdarúgó volt, pályafutása nagy részét a Josko Ried csapatában töltötte, közbenegy rövid periódust Linzben töltve a LASK-ban is játszott. Legnagyobb klubsikere, hogy kétszer is megnyerte az Osztrák Kupát, az első után, a nemzetközi kupaporondon, az MTK Hungária ellen is játszott a KEK-ben, továbbjutott a csapatával.

Ám a játékos-karrierjénél sokkal veretesebb az edzői karrierje. Dolgozott a Riednél, majd a LASK-nál is (ott négy évet!), de új szakasz kezdődötta karrierjében, amikor 2019 nyarán a német Bundesligába, a Wolfsburghoz került. Az első idénye végén az Európa-ligába, a másodikban a Bajnokok Ligájába vitte el a „farkasokat”, mégis távozott a klubtól. Részben mert elmérgesedett a kapcsolata Jörg Schmadtke sportigazgatóval (aki egyébként Szoboszlai Dominik „kloppos” idényében a Liverpool sportigazgatója volt), részben pedig azért, mert érdeklődött iránta az Eintracht Frankfurt.

A frankfurti klubbal az első idényében eljutott az Európa-liga döntőjébe, mégpedig a Barcelonát és a West Ham Unitedet is kiejtve. A finálé szoros csatát hozott a skót Rangers ellen, az Eintracht szétlövésben nyert, s egyben részvételi jogot szerzett a bajnokok tornájára – a Real Madrid elleni döntővel zárt, 1960-as, glasgow-i 3:7 óta először.

Oliver Glasner – talán azért is, mert a 2023-as tavaszi idény, dacára a DFB-kupa döntőjébe jutásnak, nem sikerült jól – egy évvel a szerződése lejárta előtt távozott az Eintrachttól. Fél éven keresztül várt az igazán jó ajánlatra, mígnem megérkezett: a Crystal Palace hívta. Az edző 2024. február 19-én vette át a londoni klubot.

Az ott töltött két és fél éve alatt a Palace masszív középcsapat lett (2024-ben tizedik, 2025-ben tizenkettedik, 2026-ban tizenötödik helyen végzett), jellemzően az utóbbi két idény hajrájában már inkább a kupaszereplésre koncentrálva. Az utolsó kilenc fordulóban a 2024–2025-ös idényben kétszer, 2025–2026-ban csak egyszer nyert.

Ám a kupasikerek minden felülírnak, a Crystal Palace-nál kampány indult, hogy az egyik lelátórészt a távozó Oliver Glasnerről nevezzék el.

A tavalyi, a Manchester City elleni FA-kupa-győzelemig a Palace soha nem nyert jelentős trófeát – most pedig két szezon alatt kettőt is, ráadásként pedig a Liverpool legyőzésével elhódították a Community Shieldet is.

A mostani siker azért is különösen értékes, mert ebben a szezonban két kulcsjátékos is távozott, Eberechi Ezét tavaly nyáron eladták az Arsenalnak, Marc Guéhi pedig januárban csatlakozott a Cityhez.

Mindent egybevéve Glasner nagy találmánya Jean-Philippe Matetának a fókuszba állítása. A francia csatár Glasner 2024 februári érkezése előtt 80 mérkőzésen 11 gólt szerzett a Palace színeiben, azóta ellenben 110 mérkőzésen 46 találatot ért el. A Palace-nak szerencséje volt, hogy a játékos iránt érdeklődő AC Milan orvosai térdproblémát találtak nála – nem lehetett nagyon súlyos, Mateta azóta is játszik, ott lesz a francia vb-keretben.

Ő szerezte a gólt a lipcsei Konferencia-liga-döntőben. Az idény előtt a Palace hívei nagyon csalódottak voltak, hogy csapatuk tulajdonosi összeférhetetlenség miatt nem indulhat az Európa-ligában, „csak” a harmadik számú sorozatban. Ma már aligha bánják.

Oliver Glasner végigvitte a „Sasokat” a győzelemig vezető úton, már előre jelezte, hogy távozik. A döntő után azt mondta, a jövőjére nézve nincsenek kész tervei azon kívül, hogy „másnaposan visszarepüljön Londonba”. A hírek szerint egy másik Premier League-klubhoz igazolhat, de az sem zárható ki, hogy visszatér Németországba. Glasner azonban azt mondta, hogy egyelőre az egyetlen terve az ünneplés.

Zsidai Zoltán Roy: a versenytársaink a turizmust kivették a politikai közegből

Zsidai Zoltán Roy gasztronómiai szakember, a Zsidai csoport tulajdonosát, ügyvezetője, a Magyar Éttermi Szövetség elnöke a turizmus és vendéglátás magyarországi helyzetéről, prioritásairól beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában. Érdekes összehasonlítást tett a pincérek budapesti és londoni keresete között.
Az UEFA Bajnokok Ligája-döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29. és 31. között. fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén.
 

Lecsapott az EU: szankciókat kaptak a nyakukba az izraeli telepesek – Világörökségi helyszín miatt aggódnak Libanonban

Az Európai Unió újabb szankciókat vezetett be négy izraeli szervezet és három személy ellen a palesztinokkal szembeni súlyos emberi jogi visszaélések miatt - közölte csütörtökön az uniós tagállami kormányokat tömörítő Tanács.

Elképesztő iramot diktálnak a kínai autógyártók: a nyugati riválisok egyre nagyobb bajban vannak

A kínai autógyártók olyan tempóban húznak el a nyugati, japán és dél-koreai riválisaiktól, hogy azok kénytelenek gyökeresen újragondolni a Kína-stratégiájukat.

US and Iran reach tentative deal to extend ceasefire, US officials say

The framework, which has yet to be approved by President Trump, would extend the ceasefire and launch nuclear talks.

