Fegyvert tesztelt az Ukrajnában meghalt brit ejtőernyős

A brit hadsereg egyik őrvezetője, George Hooley vesztette életét Ukrajnában – közölte szerdán a londoni védelmi minisztérium. Keir Starmer miniszterelnök szerint Hooley az Ukrajnában tevékenykedő „csekély létszámú” brit katonai kontingens tagja volt.

A katona halálát előző nap jelentették be Londonban, de az első tájékoztatásban még nem szerepelt az elhunyt neve és rendfokozata. A brit védelmi minisztérium tragikus balesetnek nevezte a történteket.

A tárca szerdai újabb hivatalos beszámolója szerint

a 28 éves áldozat a brit hadsereg ejtőernyős ezredében szolgált. Megfigyelőként volt jelen, amikor az ukrán hadsereg a frontvonaltól távol egy új védelmi eszközt tesztelt, és eközben szenvedett halálos végű sebesülést.

A tárca sem keddi, sem szerdai beszámolójában részletezte, hogy milyen hadfelszerelés tesztelése közben történt a baleset.

Keir Starmer brit miniszterelnök a londoni alsóház szerdai ülésén tett nyilatkozatában is úgy fogalmazott, hogy George Hooley őrvezető „tragikus incidens” következtében vesztette életét „az ukrajnai frontvonaltól távol”, miközben megfigyelőként volt jelen egy új védelmi eszköz tesztelésén, amelyet az ukrán fegyveres erők végeztek. A munkáspárti brit kormányfő szerint Hooley „az Ukrajnában tevékenykedő csekély létszámú” brit katonai kontingens tagja volt.

A brit kormány már korábban is tett utalásokat arra, hogy Ukrajnában kis számban jelen vannak brit katonák, de nem vesznek részt harci cselekményekben; fő feladatuk az ukrán fegyveres erők támogatása és a diplomáciai testület védelme.

Keir Starmer miniszterelnök részéről ugyanakkor most először hangzott el hivatalosan, hogy Ukrajnában brit katonák állomásoznak, de a kontingens létszámát ő sem fedte fel.

Az ukrajnai háború kezdete óta első ízben vesztette életét aktív szolgálatot teljesítő brit katona Ukrajna területén.

Az Interflex nevű, brit irányítású nemzetközi program keretében a háború kezdete óta eddig több mint 50 ezer ukrán katona részesült kiképzésben Nagy-Britanniában. Az elmúlt időszakban többször felmerült az az elképzelés, hogy brit katonák Ukrajna területén is nyújthatnának kiképzést az ukrán fegyveres erők tagjainak, de hivatalosan nem hangzott el bejelentés arról, hogy ilyen kiképzési tevékenység zajlik-e ukrán területen.

