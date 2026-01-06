ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 6. kedd
Snow storm on the I-94 near Harwood, Cass County, North Dakota, United States. Snowplowing on the road I-94, North Dakota.
Nyitókép: Feifei Cui-Paoluzzo/Getty Images

4690 mentési feladat, 750 sérült – számokkal állt elő első tájékoztatóján az operatív törzs

Infostart

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője számolt be a rendkívüli időjárás miatt felállt operatív törzs első ülésén elhangzottakról.

Mukics Dániel katasztrófavédelmi szóvivő kedd kora délután számolt be a rendkívüli időjárás miatt alakult operatív törzs ülésén született döntésekről, illetve mindarról, ami elhangzott ott.

Jelezte, a közszolgáltatások működésében nincs fennakadás, de ezt az időjárást még napokig el kell viselni, -15 fok alatti hőmérsékletekre és 20 centi friss hóra is számítani kell még.

Jelentése szerint elzárt település és az időjárási viszonyok miatt lezárt út már nincs, áramkimaradás sincs úgy, ahogyan hétfőn még igen, 475 fogyasztási helyen. A szolgáltatók részéről több mint ezer ember áll készenlétben, hogy ha sérül egy vezeték, azonnal helyreálljon a szolgáltatás, akár a tűzoltók segítségével együtt is.

A közműszolgáltatás ha valahol kiesne, abban az esetben a katasztrófavédelem a társszervekkel karöltve belép, ha bárhol elzáródna még település, akkor sem marad senki ellátatlan, a betegekről is gondoskodnak.

A számokról:

  • 168 tűzoltói beavatkozásra volt szükség
  • 7 esetben kidőlt fa okozott gondot
  • 161 esetben közlekedési baleset miatt volt műszaki mentés
  • a nap 24 órájában 2000 tűzoltó áll készenlétben 500 járművel
  • a mentők 4690 mentési feladatot hajtottak végre, 750 sérültet láttak el, több esetben tűzoltók segítették a munkát
  • rendőrség: 153 közúti balesetnél intézkedtek, 1 volt ezek közül halálos. A magas szám Mukics Dániel szerint azt mutatja, az emberek mennyire elszoktak a kemény telektől. 48 biztonsági intézkedést is végrehajtottak, 30 százalékkal emelkedett a sürgősségi és a traumás eredetű ellátások száma.

A hajléktalanellátás is zavartalanul működik.

Kérte, senki ne induljon el nyári gumival, és aki teheti, halassza el hosszabb utazását, tájékozódjon, merre lehet menni, és kövesse a met.hu időjárási portált, töltse le a katasztrófavédelem veszélyhelyzeti applikációját.

Beszámolt még arról, hogy ilyenkor évek óta üzemen kívüli fűtőberendezéseket is bekapcsolnak, lakástűz miatt 4 lakás lakhatatlanná is vált, 13 embert elköltöztettek, 2 lakóingatlanból 2 ember szén-monoxid miatt kellett, hogy elhagyja otthonát. Ennek kapcsán kérte, nyílt égésterű eszközt csak ott használjanak, ahol állandó, automatikus szellőzésről gondoskodni tudnak.

Azt is kérte, mindenki figyeljen oda egyedül élő rokonaira, egyetlen telefonhívás is életet menthet ilyenkor.

KAPCSOLÓDÓ HANG

operatív törzs

mukics dániel

