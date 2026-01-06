Új szabályok fémjelzik az aranykereskedelmet – ez mindenkit érint

Nyáron szigorították itthon a befektetési arannyal való kereskedelmet, 2026-tól pedig emelkednek a szabályszegőkre kiszabott bírságok összege, a kereskedelmi törvénybe került be a befektetési arany kereskedelmének szabályozása. Ezentúl az SZTFH, tehát a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának fennhatósága alá tartoznak ezek a kereskedők, így a Conclude is – ezzel kapcsolatban Juhász Gergely, a Magyar Aranykereskedők Szövetségének elnöke, a Conclude Befektetési Zrt. vezérigazgatója nyilatkozott az InfoRádióban.

Egy decemberben jóváhagyott törvénycsomag értelmében még egyszer módosításra kerül a kereskedelmi törvény, ez a csomag szabályozza, illetve újraszabályozza a befektetési arany magyarországi kereskedelmét. Jóval szigorúbb feltételekkel lehet ezentúl engedélyt szerezni erre a tevékenységre, valószínűleg az lehetett a jogalkotó célja, hogy tisztítsák a piacot – mondta el a vezérigazgató.

Ezentúl az aranykereskedőkre nem sima kereskedőként tekintenek, hanem jóval szigorúbb tőkefeltételek, illetve személyi, tárgyi, technikai feltételek is lesznek, továbbá jóval magasabb lesz a belépési küszöb erre a piacra. Kiemelte, az SZTFH-nak joga lesz lekapcsolni olyan weboldalakat, amelyeknek nincsen Magyarországon telephelyük, és úgy forgalmaznak Magyarországról is elérhető módon termékeket.

Szeretnék elkerülni, hogy a magyar kereskedők esetlegesen hátrányba kerüljenek a külföldi kereskedőkkel szemben

– hangsúlyozta Juhász Gergely.

Ebből a célból létrehoztak egy szövetséget, amely egyeztetni fog a megfelelő hatóságokkal, átbeszélendő, hogy milyen tevékenységekhez milyen szabályozás járul konkrétan. Ez a szövetség most készül arra, hogy egyeztetésen vegyen részt a megfelelő hatóságokkal, a törvény egyelőre csak egy keretet ad meg – tette hozzá.

Támogatandó az a szándék, hogy a csaló, a vásárlókat átverő cégeket kiszűrjék, hogy befektetőbarátabbak, biztonságosabbak legyenek a tevékenységek – mondta el Juhász Gergely. Kiemelte, egyelőre időről-időre felbukkannak piramisjátékok, ezeket például ki kell szűrni. A kereskedők oldaláról viszont természetesen felmerül egy olyan félelem, hogy nehogy túlszabályozásba essenek. Az engedély megszerzési határideje március 31-e minden kereskedőnek, a komolyabb kereskedők ezt várhatóan meg fogják ugrani – tette hozzá.

Egy friss rendelet a befektetési arannyal folytatott kereskedelmi tevékenység szabályainak megsértése esetén kiszabható bírságokról szól. Ebben „nagyon nagy számok” is szerepelnek, 500 ezertől 100 millióig is terjedhet az összeg, komoly visszatartó erejű büntetési lehetőséget adott a jogszabályalkotó a felügyelő hatóság kezébe. A 100 milliós bírság már azt jelenti, hogy a cég a vagyonának jelentős részét elbukja – fogalmazott a vezérigazgató.

Úgy látja, hogy a külföldről jövő innovációkat itthon is adaptálni kellene, és kedvezőbb adójogszabályokat kellene kialakítani. A vezérigazgató kifejezetten kiemelte javaslatként, hogy amennyiben valaki egy évnél hosszabb ideig tartja meg aranybefektetését, akkor ne kelljen SZJA-t fizetnie. Véleménye szerint az országnak az is fontos lenne, hogy a befektetők ne csak papíraranyba fektessenek, hiszen az nem kézzel fogható vagyon.

Nem mindegy, hogy egy globális devizaválság esetén a befektetők kezében fizikai arany van-e, vagy egy papíralapú ígérvény

– emelte ki. A fizikai arannyal szemben a papírarany ugyanis egy ígérvény, amelynek fedezete a világ valamely más részén van.