ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.05
usd:
328.85
bux:
114959.02
2026. január 6. kedd Boldizsár
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: forrás: BKK/Nyirő Simon

Benyújtotta az EU-s pályázatot a BKK a Nagykörút felújítására

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Budapesti Közlekedési Központ projektje precedenst teremt a magyar közterület-fejlesztésben. A kitűzött célok között új fák ültetése, több zöldfelület, a hiányzó fasorok visszaállítása, szélesebb járdák szerepelnek.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, a főváros történetének egyik legnagyobb fejlesztési projektjére készülnek a Nagykörúton, melynek során védett kerékpársáv épül, megújulnak a fasorok és multifunkcionális szegélyzóna alakul ki. Balogh Samu, a Nagykörút-program vezetője akkor hangsúlyozta, az egész projekt mérete és komplexitása precedens nélküli a magyar közterület-fejlesztésben.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) benyújtotta pályázatát a nagykörúti fasor- és köztérrekonstrukció megvalósítására az Európai Unió Top Plusz Komplex klímaadaptációs és közterület-megújítási programjában – közölte kedden a közlekedési vállalat.

A BKK már korábban sikeresen pályázott az Európai Unió Top Plusz Bringasztráda programjára, a támogatási szerződés aláírásával 4,5 milliárd forintot költhet a kerékpáros közlekedés fejlesztése mellett a kereszteződések akadálymentesítésére és a körúti üzlethelyiségeket jobban támogató belváros logisztikai fejlesztésekre is.

Most ez a forrás további 5,47 milliárd forinttal egészülhet ki a BKK újabb pályázatának köszönhetően – tették hozzá. A fejlesztés esetleges további költségeit, így például az európai uniós támogatásból el nem számolható elemek fejlesztését (ilyen lehet az autós forgalmi sávok burkolatcseréje) önkormányzati forrásokból kívánja fedezni a vállalat.

Kezdőlap    Belföld    Benyújtotta az EU-s pályázatot a BKK a Nagykörút felújítására

budapest

bkk

európai unió

pályázat

nagykörút

felújítás

finanszírozás

átépítés

főváros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Végtelen havazás és kemény mínuszok jönnek a hullámzó fronttal
Befagynak-e a tavak?

Végtelen havazás és kemény mínuszok jönnek a hullámzó fronttal
Masszív havazással, súlyos mínuszokkal és helyenként erős széllel érkezik a hidegfront második hulláma. A Balaton befagyhat, de még nem szabad rámenni. Az InfoRádió Páll Mártont, a HungaroMet meteorológusát kérdezte.
 

Hófúvás jön, ezekben a megyékben fokozott óvatossággal vezessünk

A Volán járatainak nagyon odavágott a havazás

Máris jön az újabb hullám, akár 20 centis hó is lehet többfelé

Elhunyt Tarr Béla filmrendező

Elhunyt Tarr Béla filmrendező

A nemzetközileg is elismert filmrendező-legenda 70 éves volt. A halálhírt Fliegauf Bence erősítette meg a család nevében.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.06. kedd, 18:00
Wagner Péter
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megütötték a forintot

Megütötték a forintot

Az év végi nyugvópont után gyengülésnek indult a forint, ma délelőtt már a 385-ös szint fölött jár az euróval szembeni jegyzés. Eközben a dollár reggel óta majdnem 2 forintnyi gyengülést mutat. Ma délelőtt érkeztek a hazai külkereskedelmi statisztikák, amiből az volt kiolvasható, hogy a lakossági fogyasztás miatt élénkülő import negatívba lökte a külkereskedelmi egyenleget. Délután a német inflációs adatok publikálása hozhat további mozgásokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyelőre fájó gyengeséget mutat Európa a Grönland-ügyben: így Trump akár még meg is szerezheti a szigetet

Egyelőre fájó gyengeséget mutat Európa a Grönland-ügyben: így Trump akár még meg is szerezheti a szigetet

Európa óvatos kommunikációja mélyebb valóságot takar: amikor egy amerikai elnök nyíltan fenyegeti egy NATO-szövetséges területét, Európa ösztöne nem lehet a Washingtonnal való konfrontálódás.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Security forces patrol Venezuelan streets as opposition leader says new president 'can't be trusted'

Security forces patrol Venezuelan streets as opposition leader says new president 'can't be trusted'

It comes after Nicolás Maduro and his wife were seized from Caracas on Saturday and flown to the US as part of a special forces operation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 6. 12:33
Befagynak-e a tavak? – Végtelen havazás és kemény mínuszok jönnek a hullámzó fronttal
2026. január 6. 12:10
Befagy a Demján Sándor Tőkeprogram
×
×
×
×