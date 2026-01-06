Benyújtotta az EU-s pályázatot a BKK a Nagykörút felújítására

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, a főváros történetének egyik legnagyobb fejlesztési projektjére készülnek a Nagykörúton, melynek során védett kerékpársáv épül, megújulnak a fasorok és multifunkcionális szegélyzóna alakul ki. Balogh Samu, a Nagykörút-program vezetője akkor hangsúlyozta, az egész projekt mérete és komplexitása precedens nélküli a magyar közterület-fejlesztésben.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) benyújtotta pályázatát a nagykörúti fasor- és köztérrekonstrukció megvalósítására az Európai Unió Top Plusz Komplex klímaadaptációs és közterület-megújítási programjában – közölte kedden a közlekedési vállalat.

A BKK már korábban sikeresen pályázott az Európai Unió Top Plusz Bringasztráda programjára, a támogatási szerződés aláírásával 4,5 milliárd forintot költhet a kerékpáros közlekedés fejlesztése mellett a kereszteződések akadálymentesítésére és a körúti üzlethelyiségeket jobban támogató belváros logisztikai fejlesztésekre is.

Most ez a forrás további 5,47 milliárd forinttal egészülhet ki a BKK újabb pályázatának köszönhetően – tették hozzá. A fejlesztés esetleges további költségeit, így például az európai uniós támogatásból el nem számolható elemek fejlesztését (ilyen lehet az autós forgalmi sávok burkolatcseréje) önkormányzati forrásokból kívánja fedezni a vállalat.