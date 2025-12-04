ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 4. csütörtök
Vlagyimir Putyin orosz elnök (b2) tanácsadója, Jurij Usakov (b) társaságában a Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával és Jared Kushnerrel, az elnök vejével és tanácsadójával Trump ukrajnai béketervérõl folytatott megbeszélésen a moszkvai Kremlben 2025. december 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Alekszandr Kazakov

Bendarzsevszkij Anton: jövőre már lehet esély a béketerv elfogadására

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika
Az intenzív tárgyalások ellenére nem vár rövid időn belül megegyezést az amerikai béketervről az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Steve Witkoff amerikai különmegbízott moszkvai tárgyalása után Bendarzsevszkij Anton az InfoRádió Geotrendek című műsorában úgy vélte, hogy csak 2026-ban lehet esély a megegyezésre, amikorra stratégiai szempontok alapján kritikusra fordul a helyzet az ukrán hadseregben és az orosz gazdaságban.

Kedden Moszkvában tárgyalt az ukrajnai békéről Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az amerikai elnök veje Jared Kushner és megbízottja, Steve Witkoff. A megbeszélést kétnapos egyeztetés előzte meg Floridában ukrán és amerikai diplomaták részvételével. Az elmúlt két hétben minden korábbinál intenzívebb tárgyalások zajlanak a felek között, több béketerv is született. Ennek ellenére nem várható gyors megegyezés.

„2026-ban születhet megállapodás a békéről” – mondta az InfoRádió Geotrendek című műsorában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Bendarzsevszkij Anton úgy látja, hogy mindkét félnél tapasztalható aggasztó jel, Ukrajna esetében az emberi élőerőnek a csökkenése a legérzékenyebb pont. „Az elmúlt években Ukrajna 30-35 ezer embert tudott toborozni havonta, az elmúlt fél évben ez a mennyiség 20-22 ezer főre csökkent” – tájékoztatott a posztszovjet térség szakértője hozzátéve, hogy Oroszországban nincs ilyen probléma. Számítása szerint a korábbi havi 30-32 ezre betoborzotthoz képest átlagban 29 ezer főre csökkenhetett a számuk. Moszkvának viszont az egyre inkább jelentkező gazdasági problémák fognak kihívást jelenteni a gazdaságkutató igazgatója szerint.

A stratégiai szempontok azt diktálják, hogy a felek addig egyezzenek meg, amíg kritikusra nem fordul a helyzet. Bendarzsevszkij Anton felhívta a figyelmet, hogy Ukrajna szempontjából addig van lehetőség a tárgyalásokra és a kedvezőbb jellegű kompromisszumokra, amíg nem fordul kritikusra a hadsereg létszám hiánya.

„Ha majd az oroszok azt tapasztalják, hogy nincs elég ember az ukrán haderőben, drasztikusan fogynak, akkor még rosszabb feltételeket követelhetnek. Kijev ezt nem fogja bevárni” – hangsúlyozta a szakértő.

Úgy látja, hogy Oroszország sem akarja bevárni azt az időszakot, amikor látványosan elkezd romlani a gazdaság. „Most még egyik fél sem kényszerül arra, hogy bármi áron békét kössön, van még idő, bármennyire rosszul hangzik” - hívta fel a figyelmet Bendarzsevszkij Anton hozzátéve, hogy a kritikus pont 2026-ban közelíteni fog, ami majd ez arra sarkallja a feleket, hogy sürgessék meg a tárgyalásokat, és akár kompromisszumos békét kössenek.

béketárgyalás

orosz-ukrán háború

bendarzsevszkij anton

Oeconomus Gazdaságkutató

