Bendarzsevszkij Anton: jövőre már lehet esély a béketerv elfogadására

Kedden Moszkvában tárgyalt az ukrajnai békéről Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az amerikai elnök veje Jared Kushner és megbízottja, Steve Witkoff. A megbeszélést kétnapos egyeztetés előzte meg Floridában ukrán és amerikai diplomaták részvételével. Az elmúlt két hétben minden korábbinál intenzívebb tárgyalások zajlanak a felek között, több béketerv is született. Ennek ellenére nem várható gyors megegyezés.

„2026-ban születhet megállapodás a békéről” – mondta az InfoRádió Geotrendek című műsorában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Bendarzsevszkij Anton úgy látja, hogy mindkét félnél tapasztalható aggasztó jel, Ukrajna esetében az emberi élőerőnek a csökkenése a legérzékenyebb pont. „Az elmúlt években Ukrajna 30-35 ezer embert tudott toborozni havonta, az elmúlt fél évben ez a mennyiség 20-22 ezer főre csökkent” – tájékoztatott a posztszovjet térség szakértője hozzátéve, hogy Oroszországban nincs ilyen probléma. Számítása szerint a korábbi havi 30-32 ezre betoborzotthoz képest átlagban 29 ezer főre csökkenhetett a számuk. Moszkvának viszont az egyre inkább jelentkező gazdasági problémák fognak kihívást jelenteni a gazdaságkutató igazgatója szerint.

A stratégiai szempontok azt diktálják, hogy a felek addig egyezzenek meg, amíg kritikusra nem fordul a helyzet. Bendarzsevszkij Anton felhívta a figyelmet, hogy Ukrajna szempontjából addig van lehetőség a tárgyalásokra és a kedvezőbb jellegű kompromisszumokra, amíg nem fordul kritikusra a hadsereg létszám hiánya.

„Ha majd az oroszok azt tapasztalják, hogy nincs elég ember az ukrán haderőben, drasztikusan fogynak, akkor még rosszabb feltételeket követelhetnek. Kijev ezt nem fogja bevárni” – hangsúlyozta a szakértő.

Úgy látja, hogy Oroszország sem akarja bevárni azt az időszakot, amikor látványosan elkezd romlani a gazdaság. „Most még egyik fél sem kényszerül arra, hogy bármi áron békét kössön, van még idő, bármennyire rosszul hangzik” - hívta fel a figyelmet Bendarzsevszkij Anton hozzátéve, hogy a kritikus pont 2026-ban közelíteni fog, ami majd ez arra sarkallja a feleket, hogy sürgessék meg a tárgyalásokat, és akár kompromisszumos békét kössenek.