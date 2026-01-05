ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/4iG

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. tulajdonába került a Rába Nyrt. többsége

Infostart

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. tulajdonába került a Rába Járműipari Holding többségi tulajdonrésze.

A nemzetközi védelmi ipari együttműködésekre és piacokra építve új növekedési pálya nyílhat a győri járműipari vállalat számára - olvasható a 4iG közleményében.

Mint írják: sikeresen lezárult a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (Rába) többségi, 74,34 százalékos tulajdonrészének megvásárlása, a tranzakció minden lényeges zárási feltétele teljesült.

Az ügylet eredményeként a korábbi tulajdonosok – az N7 Holding Zrt. és a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány – teljes egészében értékesítették részesedésüket a tőzsdén jegyzett vállalatban a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) a tranzakció céljára létrehozott projekttársasága (4iG SDT EGY Zrt.) számára.

A közvetett tulajdonszerzéssel a 4iG SDT földi mobilitási képességekkel erősíti védelmi ipari portfólióját, amely teljessé teszi a vállalat szárazföldi, légi és űripari kompetenciáit.

A Rába új jövőképe a tulajdonosváltást követően a magas hozzáadott értékű védelmi ipari termékek és szolgáltatások fejlesztésére, valamint ezek exporttevékenységének fokozására épül.

A 4iG SDT az elmúlt időszakban a CSG Csoporttal, a TATRA TRUCKS-szal, valamint a Lockheed Martinnal megkötött stratégiai megállapodásokkal olyan technológiai és piaci hátteret alakított ki, amely lehetővé teszi a Rába számára, hogy új régiós és nemzetközi piacokon jelenjen meg, egyúttal érdemben hozzájárulnak a 4iG Csoport védelmi ipari üzletágának növekedési kilátásaihoz is.

