Nyitókép: Pixabay

Egészen hajmeresztő dolgot művelt egy autós a vasúti síneken – videó

Infostart

A sofőr vonatnak képzelhette magát, a vasúttársaság munkatársai sem akartak hinni a szemüknek.

Egy olyan jelenet, amely még a tapasztalt vasúti alkalmazottakat is megdöbbentette, arra késztette az Infrabelt, a belga vasúthálózat üzemeltetőjét, hogy feljelentést tegyen a rendőrségen – írja az Origo.

A térfigyelő kamera által készített felvételen egy olyan autó látható, amelyik a vasúti sínekről hajt fel az országútra úgy, mintha ez teljesen természetes dolog lenne. A felvételt a belga vasút osztotta meg azzal a megjegyzéssel, hogy „néha őrült dolgok történnek a síneken”.

Az Infrabel szóvivője szerint a vállalaton belül is megdöbbentek a felvétel láttán, elsőre azt is kétségbe vonták, hogy a videó valódi. A belga rendőrség még keresi a főszereplő autóst, de egyelőre nem bukkantak a nyomára.

Az ominózus felvétel itt látható:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Infrabel (@infrabel.be) által megosztott bejegyzés

