ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.88
usd:
330.7
bux:
107884.53
2025. december 8. hétfő Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán és Emmanuel Macron francia elnök (b-j) az orosz-ukrán konfliktus lezárását célzó tárgyalásuk közben a londoni kormányfõi rezidencián, a Downing Street 10-ben 2025. december 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Tolga Akmen

London: fontos elhatározások születtek a négyes csúcstalálkozón

Infostart

A Downing Streeten lezajlott megbeszélésen Keir Starmer brit miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia államfő vett részt.

A brit kormányfő hivatala által a hétfő este véget ért találkozó után kiadott tájékoztatás szerint a négy vezető fontosnak nevezte Európa biztonsága szempontjából az Egyesült Államok vezetésével folyó béketárgyalásokat és támogatták az elért haladást. A Downing Street szóvivője szerint a londoni csúcstalálkozó résztvevői utasították nemzetbiztonsági tanácsadóikat, hogy a következő napokban folytassák az egyeztetéseket.

Hangsúlyozták a robusztus biztonsági garanciákkal alátámasztott igazságos és tartós ukrajnai béke megteremtésének szükségességét. A négy vezető szerint "kedvező előrelépést" sikerült elérni annak a tervnek az ügyében, amelynek alapján a szankciók keretében zárolt orosz állami vagyoneszközöket is felhasználnák az ukrajnai újjáépítés finanszírozására. Egyetértettek abban is, hogy fokozni kell az Oroszországra gyakorolt gazdasági nyomást, annak érdekében, hogy

"véget lehessen vetni ennek a barbár háborúnak".

Keir Starmer brit kormányfő a találkozó után telefonon tájékoztatta a megbeszélésről az Európai Bizottság, az Európai Tanács és a NATO vezetőit, valamint a finn, a norvég, az olasz, a dán, a lengyel, a svéd, a holland és a török kormányt. A hétfői találkozó bevezető, sajtónyilvános részében Starmer kijelentette: az európai szövetségesek továbbra is Ukrajna mellett állnak, és ha létrejön a tűzszünet, annak tartósnak és igazságosnak kell lennie.

A munkáspárti brit kormányfő megfogalmazása szerint ezért is igen fontos annak az alapelvnek a folyamatos és ismételt hangoztatása, hogy az Ukrajnát érintő ügyekről Ukrajnát illeti meg a döntés joga. Válaszában Zelenszkij hangsúlyozta az Egyesült Államok, Európa és Ukrajna egységének fontosságát a béke megteremtéséről folyó tárgyalásokon.

Az ukrán elnök szerint ez azért is fontos, mert "vannak ügyek, amelyeket nem tudunk az amerikaiak nélkül megoldani, és vannak olyan kérdések is, amelyeket nem tudunk Európa nélkül rendezni". Friedrich Merz német kancellár a londoni csúcstalálkozón ugyanakkor kijelentette: kétségei vannak az amerikai fél által összeállított dokumentumok bizonyos elemeivel kapcsolatban. Merz nem részletezte, hogy az amerikai kormány kezdeményezéseinek mely részeivel szemben vannak fenntartásai, de hangsúlyozta, hogy ezekről is tárgyalni kell,

"és ezért vagyunk most itt".

Hozzátette: az európai szövetségesek várják a híreket arról, hogy az amerikai és az orosz kormány moszkvai tárgyalásai milyen eredményekkel járnak, de addig is folytatják Ukrajna erőteljes támogatását, mivel "Ukrajna sorsa Európa sorsa is egyben".

Emmanuel Macron francia elnök a Downing Streeten tartott négyes csúcson úgy fogalmazott, hogy az európai szövetségeseknek "számos kártya van a kezükben". Hozzátette: az orosz gazdaság már kezdi megszenvedni a legutóbbi európai és amerikai szankciók hatásait.

A hétfő este véget ért londoni megbeszélés után Zelenszkij külön nyilatkozatot adott ki, amelyben leszögezte: a jelenlegi helyzetben meghatározó jelentőségű Ukrajna és Európa egysége, de ugyanilyen fontosságú Európa, Ukrajna és az Egyesült Államok közötti egység. Az ukrán államfő közölte: a hétfői londoni egyeztetésen részletesen áttekintették az amerikai féllel végzett közös diplomáciai tevékenységet, közös álláspontot alakítottak ki a biztonsági garanciák és az újjáépítés fontosságáról, és megállapodtak a következő lépésekről.

Zelenszkij szerint a londoni csúcstalálkozó résztvevői külön is egyeztettek az Ukrajnának nyújtandó további katonai támogatásról.

Az ukrán elnök közölte: ahhoz, hogy hazája ki tudja fizetni a még az idei évre tervezett fegyvervásárlást az Egyesült Államoktól, 800 millió dollárra van szüksége európai szövetségeseitől. Megismételte, hogy jövőre pedig 15 milliárd dollárra lesz szüksége Kijevnek a legfontosabb fegyverigényét kielégíteni hivatott NATO-kezdeményezés (PURL) keretében.

Az ukrán elnök hétfő este Londonból Brüsszelbe utazott, ahol kedden az Európai Unió és a NATO vezetőivel tárgyal.

Kezdőlap    Külföld    London: fontos elhatározások születtek a négyes csúcstalálkozón

ukrajna

európa

csúcstalálkozó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Törökországban: ez „komoly dolog”

Orbán Viktor Törökországban: ez „komoly dolog”

Törökország biztosítja és garantálja az orosz energiahordozók útvonalát Magyarországra – mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Isztambulban. A magyar miniszterelnök arról is beszámolt, hogy a két ország a jövőben összehangolja a béketeremtési erőfeszítéseit.
 

Fontos törökországi megállapodásokról tett bejelentést a 4iG

Olajat keresnek a törökök a Balaton közelében: a Mol és a Turkish Petroleum együtt kutat

VIDEÓ
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.09. kedd, 18:00
Maruzsa Zoltán
a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn

Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn

Oroszország novemberben mintegy 320 négyzetkilométerrel növelte az általa ellenőrzött ukrán területek nagyságát, ami a háború kezdete óta az egyik leggyorsabb előrenyomulásnak számít. Az ukrán DeepState szerint ez körülbelül kétszerese az októberi területszerzésnek. Donald Trump amerikai elnök fia, Donald Trump Jr. szerint apja akár ki is hátrálhat az ukrajnai háborúból, amely szerinte nincs ott az Egyesült Államok számára legfontosabb tíz dolog között. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sok magyar vásárlót érhet meglepetés: nagy változás jön a Praktiker kasszáinál

Sok magyar vásárlót érhet meglepetés: nagy változás jön a Praktiker kasszáinál

A Praktiker országos hálózatában bevezeti a qvik mobilfizetést, a vásárlók így még több lehetőség közül választhatnak, ha bankkártya nélkül szeretnék rendezni a vásárlást.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Critical moment to ramp up support for Ukraine, European allies say

Critical moment to ramp up support for Ukraine, European allies say

Volodymyr Zelensky and the leaders of France, Germany and the UK held talks in London to discuss the latest US efforts to end the war in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 8. 21:06
Több bűnszervezetet is felszámolt le az Europol
2025. december 8. 20:40
EU: döntés a migrációs szolidaritási keretről
×
×
×
×