London: fontos elhatározások születtek a négyes csúcstalálkozón

A brit kormányfő hivatala által a hétfő este véget ért találkozó után kiadott tájékoztatás szerint a négy vezető fontosnak nevezte Európa biztonsága szempontjából az Egyesült Államok vezetésével folyó béketárgyalásokat és támogatták az elért haladást. A Downing Street szóvivője szerint a londoni csúcstalálkozó résztvevői utasították nemzetbiztonsági tanácsadóikat, hogy a következő napokban folytassák az egyeztetéseket.

Hangsúlyozták a robusztus biztonsági garanciákkal alátámasztott igazságos és tartós ukrajnai béke megteremtésének szükségességét. A négy vezető szerint "kedvező előrelépést" sikerült elérni annak a tervnek az ügyében, amelynek alapján a szankciók keretében zárolt orosz állami vagyoneszközöket is felhasználnák az ukrajnai újjáépítés finanszírozására. Egyetértettek abban is, hogy fokozni kell az Oroszországra gyakorolt gazdasági nyomást, annak érdekében, hogy

"véget lehessen vetni ennek a barbár háborúnak".

Keir Starmer brit kormányfő a találkozó után telefonon tájékoztatta a megbeszélésről az Európai Bizottság, az Európai Tanács és a NATO vezetőit, valamint a finn, a norvég, az olasz, a dán, a lengyel, a svéd, a holland és a török kormányt. A hétfői találkozó bevezető, sajtónyilvános részében Starmer kijelentette: az európai szövetségesek továbbra is Ukrajna mellett állnak, és ha létrejön a tűzszünet, annak tartósnak és igazságosnak kell lennie.

A munkáspárti brit kormányfő megfogalmazása szerint ezért is igen fontos annak az alapelvnek a folyamatos és ismételt hangoztatása, hogy az Ukrajnát érintő ügyekről Ukrajnát illeti meg a döntés joga. Válaszában Zelenszkij hangsúlyozta az Egyesült Államok, Európa és Ukrajna egységének fontosságát a béke megteremtéséről folyó tárgyalásokon.

Az ukrán elnök szerint ez azért is fontos, mert "vannak ügyek, amelyeket nem tudunk az amerikaiak nélkül megoldani, és vannak olyan kérdések is, amelyeket nem tudunk Európa nélkül rendezni". Friedrich Merz német kancellár a londoni csúcstalálkozón ugyanakkor kijelentette: kétségei vannak az amerikai fél által összeállított dokumentumok bizonyos elemeivel kapcsolatban. Merz nem részletezte, hogy az amerikai kormány kezdeményezéseinek mely részeivel szemben vannak fenntartásai, de hangsúlyozta, hogy ezekről is tárgyalni kell,

"és ezért vagyunk most itt".

Hozzátette: az európai szövetségesek várják a híreket arról, hogy az amerikai és az orosz kormány moszkvai tárgyalásai milyen eredményekkel járnak, de addig is folytatják Ukrajna erőteljes támogatását, mivel "Ukrajna sorsa Európa sorsa is egyben".

Emmanuel Macron francia elnök a Downing Streeten tartott négyes csúcson úgy fogalmazott, hogy az európai szövetségeseknek "számos kártya van a kezükben". Hozzátette: az orosz gazdaság már kezdi megszenvedni a legutóbbi európai és amerikai szankciók hatásait.

A hétfő este véget ért londoni megbeszélés után Zelenszkij külön nyilatkozatot adott ki, amelyben leszögezte: a jelenlegi helyzetben meghatározó jelentőségű Ukrajna és Európa egysége, de ugyanilyen fontosságú Európa, Ukrajna és az Egyesült Államok közötti egység. Az ukrán államfő közölte: a hétfői londoni egyeztetésen részletesen áttekintették az amerikai féllel végzett közös diplomáciai tevékenységet, közös álláspontot alakítottak ki a biztonsági garanciák és az újjáépítés fontosságáról, és megállapodtak a következő lépésekről.

Zelenszkij szerint a londoni csúcstalálkozó résztvevői külön is egyeztettek az Ukrajnának nyújtandó további katonai támogatásról.

Az ukrán elnök közölte: ahhoz, hogy hazája ki tudja fizetni a még az idei évre tervezett fegyvervásárlást az Egyesült Államoktól, 800 millió dollárra van szüksége európai szövetségeseitől. Megismételte, hogy jövőre pedig 15 milliárd dollárra lesz szüksége Kijevnek a legfontosabb fegyverigényét kielégíteni hivatott NATO-kezdeményezés (PURL) keretében.

Az ukrán elnök hétfő este Londonból Brüsszelbe utazott, ahol kedden az Európai Unió és a NATO vezetőivel tárgyal.