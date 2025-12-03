ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.7
usd:
326.24
bux:
109235.96
2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ukrajna 93. gépesített dandárának sajtószolgálata által közreadott kép az orosz csapatokkal való összecsapások során megrongálódott épületekről a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Toreck városban 2025. február 23-án, az Ukrajna elleni orosz háború idején.
Nyitókép: Iryna Rybakova

A Kreml a fronthelyzet változásával érvel a tárgyalóasztal mellett

Infostart
ELŐZMÉNYEK

„Nem helytálló” az a megfogalmazás, miszerint Vlagyimir Putyin orosz elnök elutasította az Egyesült Államok ukrajnai béketervét – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán újságíróknak. Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója szerint a fronton haladnak az oroszok, ezért talán a tárgyalóasztal mellett „a józan ész fog diadalmaskodni”.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint „ilyen közvetlen véleménycsere” a béketervről kedden történt először az orosz és az amerikai fél között.

„Volt, amit elfogadtak, és volt, ami elfogadhatatlannak minősült” – hangoztatta, hozzátéve, hogy ez része a „normális, kompromisszumkereső munkafolyamatnak”.

Peszkov szerint Oroszország abból indul ki, hogy jobb, ha az Egyesült Államokkal zajló tárgyalásokat csendben folytatják le, és az amerikaiak is tartják magukat ugyanehhez az elvhez. Leszögezte, hogy a Kreml nem fog részletekbe bocsátkozni az ukrajnai helyzet rendezéséről zajló eszmecsere részleteiről, mert „minél csendesebben folynak ezek a tárgyalások, annál eredményesebbek lesznek”.

Nem válaszolt arra a kérdésre, hogy miért éppen négy új dokumentumot adtak át Oroszországnak az Egyesült Államok ukrajnai béketervével kapcsolatban, és hogyan lehetne őket jellemezni.

Ismételten kifejezte Moszkva háláját Donald Trump amerikai elnöknek és kormányának az ukrajnai békés rendezés keresésében nyújtott segítségéért. Leszögezte, hogy Oroszország képviselői készek annyiszor találkozni amerikai kollégáikkal, „amennyiszer szükséges a békés rendezés elérése érdekében”.

A Kreml szóvője úgy vélekedett, hogy az orosz és az amerikai elnök között bármikor történhet telefonbeszélgetés, ám a csúcsot szakértői szinten elő kell készíteni.

Egyéb témákat érintve Peszkov a korrupciós botrányt, amelyben Federico Mogherini, az EU volt külügyi főképviselője is érintett, az unió belügyének nevezte. Megjegyezte, hogy Oroszországban a korrupció elleni küzdelem kampányok nélkül, tervszerűen, célirányosan és rendszeresen folyik. Hozzátette, hogy „a kijevi korrupció és a kijevi rezsim korrupciós hajlamai jól ismertek”.

Arra reagálva, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt hangoztatta, hogy Európa többé nem lesz függő Oroszország gázától, Peszkov kijelentette: „Ily módon Európa sokkal drágább energiaforrásokra utalja magát, ami elkerülhetetlenül hatással lesz az európai gazdaságra és Európa versenyképességének csökkenésére. Ez csak felgyorsítja az elmúlt években megfigyelhető folyamatot, amelynek során az európai gazdaság elveszíti vezető pozícióját.”

Kezdőlap    Külföld    A Kreml a fronthelyzet változásával érvel a tárgyalóasztal mellett

moszkva

vlagyimir putyin

kreml

dmitrij peszkov

ukrajnai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sós Endre: így, hogy ismeretlen a kölyöktigris háttere, bizonytalan a jövője is

Sós Endre: így, hogy ismeretlen a kölyöktigris háttere, bizonytalan a jövője is

A Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója az InfoRádióban arról beszélt, hogy milyen nehézségekkel néz szembe az intézmény a kicsi elhelyezésével kapcsolatban az ismeretlen származása miatt, valamint hogy az állatkert mi mindent tud tenni a folyamat segítése érdekében.
 

Így érzi magát ideiglenes otthonában a Tiszafüreden talált kistigris – friss videó

Riasztotta a készenléti rendőrség az állatkertet, mert tigrist találtak egy akció során – videók

VIDEÓ
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.04. csütörtök, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az Nvidia sem mindenható - Itt az első rés a pajzson

Az Nvidia sem mindenható - Itt az első rés a pajzson

Az elmúlt bő egy évben az Nvidia az AI-őrület szimbóluma lett: a részvény árfolyama többszöröződött, a cég a világ legértékesebb vállalatává vált, majd szép lassan elkezdett romlani a szentiment a részvény körül, múlt héten pedig megérkezett egy fontos hír: a piac arról beszél, hogy a Meta a jövőben a Google saját fejlesztésű TPU-ira is támaszkodna, és ezzel megtörheti az Nvidia kvázi-monopóliumát az AI-adatközpontokban. A papír az elmúlt napokban érdemi korrekciót szenvedett el, a befektetőkben pedig felmerülhet a kérdés: mennyire komoly ez a repedés az Nvidia sokáig sebezhetetlennek tűnő pajzsán?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Térképen Magyarország halálútjai: döbbenet, milyen sokan halnak meg ezeken a gyorsforgalmikon

Térképen Magyarország halálútjai: döbbenet, milyen sokan halnak meg ezeken a gyorsforgalmikon

Halálos balesetek Európában: kiderült, hol a legnagyobb a közlekedési kockázat - és Magyarország sajnos az EU-átlag alatt teljesít. Nézd meg a térképet!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
What latest Ukraine talks reveal about Putin's state of mind

What latest Ukraine talks reveal about Putin's state of mind

Russia's president looks determined to continue his war in Ukraine - even as the country's economic problems grow.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 3. 19:08
Kis-Benedek József: az oroszokat is „zavarja” Ukrajna egyik támadásfajtájának eredményessége
2025. december 3. 15:31
Jézus neve törölve: politikai Betlehem-háború az olaszoknál
×
×
×
×