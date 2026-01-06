Tajvanon attól tartanak, hogy Peking lemásolja a „Maduro-receptet”

Az Egyesült Államok hosszú hírszerzői előkészítő munka és a venezuelai védelmi rendszereket megbénító technológia bevetésével csapott le meglepetésszerűen Caracasban. Az eredmény az volt, hogy szinte villámgyorsan és amerikai áldozatok nélkül fogták el és vitték ki az országból Nicolás Maduro elnököt.

A hír sokkot és vitát váltott ki Tajvanon, ahol értékelték az amerikai szövetséges képességeit. A bírálók szerint viszont veszélyes precedens történt, ami után a vezető hatalmak feljogosítva érezhetik magukat a meglepetésszerű támadásokra és rezsimváltásokra – írta a South China Morning Post című hongkongi lap.

A fejlemények miatt kérdőre vonták a tajvani vezetést is arról, hogy mi történne, ha a kínai hadsereg valami hasonlóval próbálkozna? A nem túl egyenes válasz Hszü Szü-csien helyettes védelmi miniszter szájából az volt, hogy a fegyveres erők „minden eshetőségre felkészültek”. Egyúttal felhasználta a helyzetet arra, hogy a védelmi költségvetés megemelését sürgesse.

Peking a múltban már közzétett olyan videókat, amelyeken a tajvani kormányépületeknek egy belső-mongóliai bázison felépített másait lehetett látni.

Bár a Trump-kormányzat egyik meghirdetett célja a Monroe-doktrína leporolása és Kína és más hatalmak kiszorítása Latin-Amerikából, ironikus módon Peking felhasználhatja az amerikai receptet.

„Valószínűleg szoros figyelemmel követték, mert Trump elnök taktikája hasznos lehet Tajvan ellen”

– mondta Hal Brands, az amerikai Johns Hopkins egyetem nemzetközi kutatások intézetének professzora. Mások szerint a Tajvan védelmét garantáló amerikai haderő jelenleg több térségben lekötött és a Dél-Amerikára irányuló figyelem azzal járhat, hogy Kína fokozni tudja a katonai nyomást Tajvanra, amelyet saját részének tekint.

Ahogy az amerikaiak figyelték Maduro minden lépését, a kínaiak úgy próbáltak információkat szerezni a tajvani vezetésről és a parancsnoki lánc sebezhető pontjairól, ügynökök beépítésével és hírszerzéssel – mondta egy tajvani védelmi intézet elemzője a hongkongi lapnak. Szavai szerint a Kínai Néphadsereg közben „mélyrehatóan tanulmányozta az amerikai doktrínát, benne a légi- és tengeri fölény megszerzését megelőző elektromágneses zavarást”.