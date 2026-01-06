ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.22
usd:
327.59
bux:
113843.12
2026. január 6. kedd Boldizsár
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Igazság Küldetés 2025 fedõnevû, Tajvan körül indított kínai hadgyakorlatról szóló televíziós tudósítás képei egy pekingi épületen lévõ óriáskivetítõn 2025. december 29-én, a manõverek elsõ napján. A kínai hadsereg szerint a hadgyakorlaton szárazföldi, haditengerészeti és rakétaegységek, valamint a légierõ gépei vesznek részt.
Nyitókép: MTI/EPA/Andrés Martínez Casares

Tajvanon attól tartanak, hogy Peking lemásolja a „Maduro-receptet”

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Tajvan attól tart, hogy Kína „lemásolja” Donald Trump „receptjét” és megpróbálja úgy elfogni a vezetőjét, ahogyan azt az amerikaiak tették Nicolás Maduróval. A sziget körül zajlott múlt heti hadgyakorlat olyan félelmeket keltett, hogy Kína a tajvani politikai és katonai vezetés megbénítását próbálta el.

Az Egyesült Államok hosszú hírszerzői előkészítő munka és a venezuelai védelmi rendszereket megbénító technológia bevetésével csapott le meglepetésszerűen Caracasban. Az eredmény az volt, hogy szinte villámgyorsan és amerikai áldozatok nélkül fogták el és vitték ki az országból Nicolás Maduro elnököt.

A hír sokkot és vitát váltott ki Tajvanon, ahol értékelték az amerikai szövetséges képességeit. A bírálók szerint viszont veszélyes precedens történt, ami után a vezető hatalmak feljogosítva érezhetik magukat a meglepetésszerű támadásokra és rezsimváltásokra – írta a South China Morning Post című hongkongi lap.

A fejlemények miatt kérdőre vonták a tajvani vezetést is arról, hogy mi történne, ha a kínai hadsereg valami hasonlóval próbálkozna? A nem túl egyenes válasz Hszü Szü-csien helyettes védelmi miniszter szájából az volt, hogy a fegyveres erők „minden eshetőségre felkészültek”. Egyúttal felhasználta a helyzetet arra, hogy a védelmi költségvetés megemelését sürgesse.

Peking a múltban már közzétett olyan videókat, amelyeken a tajvani kormányépületeknek egy belső-mongóliai bázison felépített másait lehetett látni.

Bár a Trump-kormányzat egyik meghirdetett célja a Monroe-doktrína leporolása és Kína és más hatalmak kiszorítása Latin-Amerikából, ironikus módon Peking felhasználhatja az amerikai receptet.

„Valószínűleg szoros figyelemmel követték, mert Trump elnök taktikája hasznos lehet Tajvan ellen”

– mondta Hal Brands, az amerikai Johns Hopkins egyetem nemzetközi kutatások intézetének professzora. Mások szerint a Tajvan védelmét garantáló amerikai haderő jelenleg több térségben lekötött és a Dél-Amerikára irányuló figyelem azzal járhat, hogy Kína fokozni tudja a katonai nyomást Tajvanra, amelyet saját részének tekint.

Ahogy az amerikaiak figyelték Maduro minden lépését, a kínaiak úgy próbáltak információkat szerezni a tajvani vezetésről és a parancsnoki lánc sebezhető pontjairól, ügynökök beépítésével és hírszerzéssel – mondta egy tajvani védelmi intézet elemzője a hongkongi lapnak. Szavai szerint a Kínai Néphadsereg közben „mélyrehatóan tanulmányozta az amerikai doktrínát, benne a légi- és tengeri fölény megszerzését megelőző elektromágneses zavarást”.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Tajvanon attól tartanak, hogy Peking lemásolja a „Maduro-receptet”

kína

egyesült államok

tajvan

venezuela

nicolás maduro

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: világszerte csökken az orosz befolyás, Venezuela is ezt mutatja

Bendarzsevszkij Anton: világszerte csökken az orosz befolyás, Venezuela is ezt mutatja

Két év alatt Venezuela a negyedik olyan orosz szövetséges, amelyet támadás ért, de Moszkva ígéretei ellenére nem tudott rajta segíteni – hívja fel a figyelmet az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Bendarzsevszkij Anton szerint a venezuelai amerikai beavatkozás is azt mutatja, hogy csökken Oroszország befolyása, ez pedig az Ukrajna elleni háborút is befolyásolhatja.
 

Ilyen különleges helikopterekkel fogták el a kommandósok a venezuelai elnököt – mutatjuk

Éles belpolitikai vita robbant ki Berlinben Venezueláról

Szakértő: véresebbé és halálosabbá fajult az orosz–ukrán konfliktus

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.06. kedd, 18:00
Wagner Péter
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
18 éve nem volt ilyen, tényleg új éra kezdődött Japánban

18 éve nem volt ilyen, tényleg új éra kezdődött Japánban

Japán monetáris bázisa – vagyis a forgalomban lévő készpénz és jegybankpénz állománya – 2025-ben 18 év óta először csökkent, miután a japán jegybank fokozatosan visszavonta a korábbi válságkezelő, gazdaságélénkítő intézkedéseket, és folytatja a monetáris politika normalizálását.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te tudod, mit ünneplünk január 6-án? Vízkeresztkor így űzték el a bajt és hozták el a szerencséjük ősienk

Te tudod, mit ünneplünk január 6-án? Vízkeresztkor így űzték el a bajt és hozták el a szerencséjük ősienk

Január 6. vízkereszt napja - a karácsony záróakkordja és a farsang kezdete. Őseink szerint ezen a napon űzték el a bajt, és itt derül ki, milyen télre és nyárra számíthatunk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Venezuelan opposition leader Machado praises US action against Maduro

Venezuelan opposition leader Machado praises US action against Maduro

María Corina Machado says Nicolás Maduro's arrest is a "huge step for humanity", but the seized leader claims he is "still president" of Venezuela.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 6. 07:52
Annyira áramszomjas az AI, hogy a szennyező erőműveket is vissza kell kapcsolni
2026. január 5. 19:53
Robert Fico szerint az Európai Unió nem használja ki külpolitikai erejét
×
×
×
×