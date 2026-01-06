ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 6. kedd Boldizsár
Donald Trump amerikai elnök sajtóértekezletet tart a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában 2025. augusztus 11-én. Trump bejelentette, hogy a Nemzeti Gárda egységei a következő hetekben Washingtonba érkeznek, hogy megerősítsék a főváros közbiztonságát.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Will Oliver

Donald Trump egy 30 napos és egy 1,5 éves határidőről beszélt Venezuela ügyében

Infostart / MTI

A következő 30 napban nem tartanak választásokat Venezuelában – közölte hétfőn Donald Trump amerikai elnök. Nicolás Maduro megjelent az amerikai bíróság előtt.

„Először rendbe kell tennünk az országot. Nem lehet választásokat tartani. Az embereknek módjuk sincs szavazni” – mondta Trump az NBC Newsnak adott interjúban két nappal az után, hogy az amerikai erők Caracasban elfogták Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét, és New Yorkba szállították őket.

Trump az interjúban az amerikaiak venezuelai beavatkozását felügyelő csapat néhány fontos tagját, köztük Marco Rubio külügyminisztert, Pete Hegseth hadügyminisztert, Stephen Miller elnöki politikai tanácsadót és JD Vance alelnököt is megnevezte.

Az elnök felvázolta, hogy

kormánya segíthet az amerikai olajvállalatoknak a venezuelai energia-infrastruktúra újjáépítésében, ami szerinte alig másfél évbe telhet.

Mindez rengeteg pénzbe fog kerülni, de szerinte akár rövidebb idő is elegendő lesz a megvalósításra, és a kormány támogatni fogja az olajcégeket ebben.

Az elnök leszögezte, hogy az Egyesült Államok nem Venezuelával áll háborúban, hanem a kábítószer-kereskedőkkel.

Hétfőn Maduro, akit New Yorkban kábítószer-terrorizmussal és kokainimporttal kapcsolatos összeesküvésben való részvétellel vádoltak meg, tagadta bűnösségét a bíróság előtt, és kijelentette, hogy továbbra is ő vezeti az országot, annak ellenére, hogy Delcy Rodríguez alelnök hétfőn ügyvivő elnökként tett esküt.

Trump szerint Rodríguez együttműködik az amerikai hatóságokkal. Az elnök vasárnap este már bejelentette, hogy Amerika „irányítja” Venezuelát, és egyelőre szüksége van Rodríguezre, hogy „teljes hozzáférést” biztosítson az Egyesült Államoknak, különösen a Venezuela olajkészleteihez való hozzáférésben.

Rodriguez két napja nyilvános megszólalásaiban Maduro és felesége, Cilia Flores „azonnali szabadon bocsátását” követelte, és Madurót továbbra is „Venezuela egyetlen elnökének” nevezte, az Egyesült Államok beavatkozását pedig „barbár támadásnak” bélyegezte.

Közben hétfőn a közösségi médiában a caracasi elnöki palota környékén történt lövöldözésről posztoltak videókat, amelyeken a biztonsági erők páncélozott járművei láthatók és lövések hallhatók. Az EFE spanyol hírügynökség értesülése szerint azonban nem történt összecsapás, a Miraflores elnöki palota közelében, Caracas központjában hétfőn este hallott lövöldözés oka az volt, hogy engedély nélkül drónok repültek át a terület felett, és a rendőrség „riasztó lövéseket adott le” rájuk. A forrás szerint „az egész országban nyugalom van”.

