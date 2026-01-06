A mesterséges intelligencia által vezérelt CLOiD képes az olyan feladatok elvégzésére, melyek jellemzően nem tartoznak az emberek kedvenc elfoglaltságai közé – írja az Engadget beszámolója nyomán a hvg.hu. Feladatai közé tartozik például a frissen mosott ruhák összehajtogatása, a mosogatógép kipakolása, vagy épp az étel felszolgálása, de emellett más feladatokban is képes segédkezni.

A CLOiD feje kijelzővel, hangszórókkal és kamerákkal és más szenzorokkal is fel van szerelve, így képes szóban, arckifejezésekkel is kommunikálni az emberrel. Tanulni is tud a környezetéből, például a tulajdonosa életkörülményeit és életmódját is megismerheti, és ezek mentén vezérelheti a csatlakoztatott háztartási eszközöket.

A humanoid gép két karral rendelkezik, amelyek ugyanott hajlanak, mint egy emberi kar, emellett az ujjai is mozgathatók. Az viszont fontos, hogy nem képes tárgyakat felvenni a földről, csak olyanokat, amik minimum térdmagasságban vannak.

A cég a jelek szerint egyelőre inkább egy koncepcióként tekint a robotra, és nem piacra szánt termékként. Megvásárolni tehát nem lehet, legalábbis a közeljövőben biztosan nem. Így azt sem tudni, hogy mégis mennyibe kerülne, ha valaki szeretne egy ilyen, a házimunkában segédkező robotot magának.