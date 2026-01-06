ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 6. kedd
Férfit készülnek kezelni az új Halcyon lineáris gyorsító sugárterápiás berendezéssel, amellyel daganatos betegek terápiás besugárzását végzik az Uzsoki utcai Kórházban 2020. szeptember 1-jén. Ötszázmillió forint értékben kapott újabb sugárterápiás berendezést a zuglói egészségügyi intézmény az Egészséges Budapest Program keretében, jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere ezen a napon tartott sajtótájékoztatóján. A többfotonos lineáris gyorsító üzembe helyezéséhez kapcsolódóan 165 millió forintból megtörtént a fogadóhelyiség teljes felújítása is a sugárvédelmi építészeti előírásoknak megfelelően.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Áttörés küszöbén a hazai rákgyógyítás, öt év kutatási eredményeit összegezték

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Hamarosan minden korábbinál pontosabban fogjuk tudni, hogy hány rákos megbetegedés fordul elő Magyarországon, a korai megelőzéshez szükséges diagnosztikát pedig forradalmasíthatja a mesterséges intelligencia – derült ki az Országos Onkológiai Intézet Nemzeti Tumorbiológiai Laboratóriumának projektzáró szimpóziumán, amelyen az elmúlt öt év rákutatási eredményeit foglalták össze.

A Nemzeti Tumorbiológiai Laboratórium öt évig három alprogramot működtetett – mondta az InfoRádióban Nagy Péter professzor, az Országos Onkológiai Intézet tudományos igazgatója.

„Magyarország nagyon rosszul áll a daganatos betegségeknek a statisztikáját illetően, de a Nemzeti Rákregiszterünk adatbázisát a WHO munkatársaival közösen sikerült egy következő szintre emelni, itt a NEAK és a KSH adatbázisok összefésülésével egy nagyon pontos adatbázist hoztunk létre, amely egyébként gyakorlatilag

újraírja a teljes magyar rákstatisztikát.

Illetve hatékonyabbá tettük az országos molekuláris onkoteameket, amelyek ugye a személyre szabott orvoslás tekintetében nagyon fontosak."

Hogy miben van előrelépés?

  • Örökletes tumorok diagnózisa tekintetében, több családnak tudtak segíteni azzal, hogy föltárták a családi halmozódás hátterében álló génmutációs problémákat,
  • mesterséges intelligencia segítségével új alapokra helyezték a képalkotó diagnosztikai protokolljainkat,
  • sokkal alaposabb és precízebb módszerekkel sokkal pontosabban tudják meghatározni a klinikai kérdésekre a diagnosztikai segítséget,
  • kialakították az országban a gyógyszerfejlesztési innovációs láncot az onkológia területén.

Nagy cél, hogy ennek eredményeképpen egyszer meg tudják csinálni az első magyar onkológiai gyógyszert is.

Az onkológus professzor hangsúlyozta, hogy korai felismeréssel és kezeléssel a rákbetegségek többsége ma már jó eséllyel túlélhető.

„Nagyon sok daganat esetében a teljes gyógyulás is elérhető a betegek számára, nagyon fontos az, hogy a daganatot minél hamarabb fölismerjük, ezért kimagasló szerep jut a diagnosztikának; minél hamarabb kerül a daganatos elváltozási diagnózisra, annál pontosabban, annál precízebben lehet kezelni az adott betegséget, és annál nagyobb a gyógyulás esélye is" – fogalmazott Nagy Péter.

Vagyis: a legtöbb beteg, akinek időben felfedezett a daganata, meggyógyulhat.

A kutatók kifejezetten az agresszív daganatokra fókuszálva végezték a munkájukat az utóbbi öt évben a Nemzeti Tumorbiológiai Laboratóriumban.

Áttörés küszöbén a hazai rákgyógyítás, öt év kutatási eredményeit összegezték

