Infostart.hu
2026. január 6. kedd
Nyitókép: Unsplash

Lehetetlen elbújni: különleges eszközökkel vadásznak a szabályszegő autósokra – videó

Infostart

Ma már a közlekedésszervezésben is fontos szerepet játszanak a drónok. Kína pedig új szintre emelte az ilyen eszközök alkalmazását.

Európában a közlekedési ellenőrzés technikája alapvetően statikus logikára épül. Fixen telepített traffipaxok, dobozba zárt kamerák, esetleg időszakosan bevetett civil rendőrautók, vagy drónok figyelik a forgalmat.

Kína ezzel szemben egészen más irányba indult el: ott a drón már nem „repülő kamera”, hanem valós idejű, mesterséges intelligenciával támogatott rendészeti eszköz. Gyakorlatilag mindent lát és mindent ellenőriz, ha felküldik, akkor lehetetlen elrejtőzni előle – írja a vezess.hu.

A kínai nagyvárosokban – Hangzhouban, Sanghajban vagy Sencsenben –

a rendőrségi drónok nemcsak megfigyelnek, hanem azonosítanak, értelmeznek és azonnal reagálnak.

A levegőből érkező élőképet AI-algoritmusok elemzik: felismerik a tiltott parkolást, a záróvonalon áthajtást, sőt a vezetés közbeni mobilhasználatot vagy az öv hiányát is. Ezek tipikusan olyan szabályszegések, amelyeket földről nehéz bizonyítani, különösen zsúfolt városi környezetben.

Az algoritmus felismeri a szabálysértést, és már el is menti a bizonyító erejű képkockákat a videóból, amit küld a központnak. A jogsértés rögzítése (fotó és videó) után sok esetben emberi ellenőrzés következik, majd a helyszíntől és besorolástól függően vagy figyelmeztetés, vagy nem helyszíni bírságolás indul.

Mert ezekre a repülő kamerákra már hangszórót is szereltek, tehát szó szerint tudják figyelmeztetni is az engedetlen, szabályszegő polgárokat, ha nincs szükség bírságolásra. Így az operátor helyszínre érkezés nélkül azonnal felszólíthatja a sofőrt, hogy álljon el, tegye le a telefont, haladjon tovább – olvasható.

Sőt, egyes városokban – például Hangzhouban – a rezgő zseb jelzi, hogy figyel a repülő rendőr: SMS-ben figyelmeztetik az autóst, és türelmi időt adnak a szabálytalanság megszüntetésére. Ha ez nem történik meg, akkor lép életbe a szankció – idézi az autós portál a thecover.cn-t.

