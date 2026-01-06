ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.03
usd:
329.34
bux:
115836.7
2026. január 6. kedd Boldizsár
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a Szerbiába, valamint a bolgár-török határszakaszra induló rendõri kontingens búcsúztatóján a Készenléti Rendõrségen 2026. január 6-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Külföldi bevetésre indulnak a magyar rendőrök

Infostart / MTI

A magyar rendőrök fenn tudják tartani a közbiztonságot az utcákon, és megvédik az ország külső határát, miközben segítenek más országok külső határainak védelmében is - mondta a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára kedden Budapesten, a Szerbiába és a bolgár–török határra induló magyar rendőri kontingens búcsúztatóján.

Rétvári Bence emlékeztetett, Magyarországnak az első pillanattól következetes az álláspontja az illegális migrációval kapcsolatban: a legfontosabb feladat a külső határvédelem.

Ha összefogunk más országokkal ebben a feladatban, akkor együtt hatékonyabbak vagyunk – tette hozzá. Elmondta, a magyar déli határnál osztrákok, szlovákok, csehek és lengyelek is megfordultak, de ott vannak a törökök is, akik részt vesznek a kamionok ellenőrzésében. Magyarország pedig Bulgária törökországi külső határszakaszának védelmében vesz részt osztrákokkal és románokkal, Szerbiában pedig az osztrákokkal.

Mint az államtitkár megjegyezte:

a magyar példa egyre ragadósabb,

Horvátország Boszniával közös határszakaszán már nemcsak horvát, hanem szlovén és olasz rendőrök is jelen vannak.

Meg kell védenünk Európa biztonságát – emelte ki az államtitkár. Hozzátette: szilveszterkor Nyugat-Európában tömegesen gyújtottak fel autókat a migránsok, Franciaországban közel 1200-at. Kiemelte: ezzel szemben a magyar rendőrök rendet tartanak a magyar utcákon, nincs zavargás, senki nem gyújtogat autókat, emellett Magyarországon „zéró migráns” van, míg Nyugat-Európában jelentős számban élnek migránsok.

Felhívta a figyelmet arra, a migrációs paktum elfogadása azt jelentené, hogy el kellene fogadnunk a Nyugat-Európában tapasztalható erőszakot is, mert illegális bevándorlók gyújtják fel a vendéglátóhelyeket, autókat, egymásra lövöldöznek az utcán. Hozzátette: Brüsszel – bár látja a problémát – érdemi megoldást nem talált a problémára.

Szólt arról is, adódjon bármilyen nehézség, új népvándorlás, illegális migráció, extrém időjárás,

a magyar emberek a rendőrökben, tűzoltókban, mentőkben bíznak,

mert tudják, hogy meg tudják őket védeni őket, és ezért köszönet illeti az egyenruhásokat.

Van mit köszönnünk a rendőröknek, olyan biztonságot tudnak az év minden napján biztosítani a magyar embereknek, amilyet sem a német, sem a francia rendőrök nem képesek - mondta az államtitkár, kiemelve: ennek elismeréseként február közepén érkezik a fegyverpénz, a hathavi juttatás a rendőröknek.

Kezdőlap    Belföld    Külföldi bevetésre indulnak a magyar rendőrök

rendőrség

határvédelem

szerbia

rétvári bence

bm

illegális migráció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Félelem, pánik és kommandósok uralják a venezuelai hétköznapokat – videók

Félelem, pánik és kommandósok uralják a venezuelai hétköznapokat – videók

A főváros Caracas és többi nagyváros utcáin katonák, rendőrök, illetve civil ruhás fegyveresek cirkálnak, és igazoltatják a járókelőket. A legrosszabbtól tartanak az emberek, ezért megindult az élelmiszerek felvásárlása. Erre válaszul a legtöbb üzletben szigorúan korlátozzák a bejutást.
 

Mielőbb haza akar térni a venezuelai ellenzék vezére

Donald Trump egy 30 napos és egy 1,5 éves határidőről beszélt Venezuela ügyében

Tajvanon attól tartanak, hogy Peking lemásolja a „Maduro-receptet”

Bendarzsevszkij Anton: világszerte csökken az orosz befolyás, Venezuela is ezt mutatja

Azonnali kongresszus jön a Fidesznél

Azonnali kongresszus jön a Fidesznél

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában jelentette be a menetrendet. Először jön a budapesti, aztán az országos döntést hozzák meg jelöltügyben. Szombaton lesz az országos kongresszus.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.06. kedd, 18:00
Wagner Péter
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Több orosz régióban is lecsaptak az ukrán drónok, fontos vezetőt váltott le Zelenszkij – Háborús híreink kedden

Több orosz régióban is lecsaptak az ukrán drónok, fontos vezetőt váltott le Zelenszkij – Háborús híreink kedden

Keddre virradó éjjel Ukrajna több oroszországi régió ellen is dróntámadásokat hajtott végre. Tverben egy magas épületet találtak el a pilóta nélküli repülők, egy ember halálát okozva, Uszmanyban egy olajlétesítményt ért csapás. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn bejelentette, hogy lemondott tisztségéről Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője. Maljuk ugyanakkor a szolgálatnál marad, és a jövőben az Oroszország elleni aszimmetrikus hadviselésre összpontosít. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rém veszélyes új légúti betegség terjed futótűzként Magyarországon: jöhet a kötelező védőoltás?

Rém veszélyes új légúti betegség terjed futótűzként Magyarországon: jöhet a kötelező védőoltás?

Az influenzaszerű megbetegedésekre jellemző a magas láz, izomfájdalom (nyak, hát, végtagok), erős gyengeség és rossz közérzet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says 'many' Cuban soldiers killed in Venezuela raid but calls operation 'brilliant'

Trump says 'many' Cuban soldiers killed in Venezuela raid but calls operation 'brilliant'

It comes after Nicolás Maduro and his wife were seized from Caracas and flown to the US. They have since appeared at a New York court.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 6. 16:48
Navracsics Tibor: minden települést megillet az önkormányzatiság joga
2026. január 6. 16:17
Árokba csúszott és oldalára dőlt egy busz Vácnál – képek
×
×
×
×