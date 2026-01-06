ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 6. kedd
Járda a hó eltakarítása után.
Nyitókép: Philippe Gerber/Getty Images

Tudta ezt? Bajba kerülhet, ha útszóró sót használ

Infostart

A téli sózás árt a talajszerkezetnek, a nátrium-klorid elszikesíti a talajt, ezáltal az nem képes többet vizet felvenni vagy átereszteni, így a talajlakó baktériumok, gombák is elpusztulhatnak – figyelmeztetett Budapest főtájépítésze.

Régen berögzült cselekvés, hogy ha esik a hó és csúszóssá válik a járda, akkor lesózzuk. Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze azonban Facebook-posztjában arra figyelmeztetett, hogy szabálysértést követ el az, aki útszóró sót használ a járdán síkosságmentesítésre, mert közvetlen kapcsolata van a favermekkel.

Mint írja, a téli sózás a talajéletnek, a talajszerkezetnek egyaránt a „gyilkosa”, a nátrium-klorid elszikesíti a talajt, ezáltal az nem képes többet vizet felvenni vagy átereszteni, így a talajlakó baktériumok, gombák is elpusztulhatnak.

Sokan nem tudják, de a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet egyebek mellett arról szól, hogy belterületi közterületen az úttest kivételével a síkosságmentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti, a só viszont nem ilyen.

Bardóczi Sándor közölte:

a magnéziumsók, a káliumsók, az NPK műtrágya, a zeolit, a faforgács vagy a homok lehet megfelelő választás a járdák síkosságmentesítésére.

A főtájépítész hozzátette: a főváros cégei a kiemelt fasorok védelmében a sík közúti szakaszokon néhány éve, a parkokban pedig bő egy évtizede alternatív anyagot használnak síkosságmentesítésre a közutakon. Megjegyezte azt is, a fagynak lehet örülni is, mert az csökkenti az áttelelő kártevők számát.

„Nem pusztán a rendelet szava, hanem a városi fák védelme miatt is érdemes a környezetbarát anyagot választani” – jegyezte meg Bardóczi Sándor.

csúszásveszély

járda

talaj

bardóczi sándor

