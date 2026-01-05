ARÉNA - PODCASTOK
havazás budapesten fkf
Nyitókép: Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.

A havazás miatt elakadás történt a Liszt Ferenc Repülőtéren

Infostart

Budapest Airport: elakadt egy Airbus A320 repülőgép az indítás közben

A Pegasus PC332 járatszámú Budapest-Isztambul járatának indítása közben a légitársaság Airbus A320 típusú repülőgépének főfutóművét a földi kiszolgáló vállalat repülőgép-vontatója letolta a szilárd burkolatról a fűbe, aminek következtében a légijármű elakadt - tájékoztatta az MTI-t hétfőn a Budapest Airport.

A közlemény szerint személyi sérülés nem történt, a fedélzeten tartózkodó 176 utast busszal szállították vissza a terminálépületbe, ők biztonságban vannak.

A repülőtér-üzemeltető megkezdte az elakadás elhárítását, a helyzet a repülőtér forgalmában nem okoz fennakadást, a légikikötő biztonságosan üzemel - jegyezték meg.

A repülőtér környezetében is erőteljes a havazás, a Budapest Airport havas flottája folyamatosan takarítja a futópályákat, gurulóutakat és előtereket. Egyes járatok esetében minimális késések előfordulhatnak a gépek jégtelenítési eljárása és az Európa-szerte tapasztalható időjárási problémák miatt.

A Budapest Airport az utasok türelmét és megértését kéri - zárták a közleményt.

A nyitókép illusztráció.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
