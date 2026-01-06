Fontos változás jön a diákbérleteknél, erre jó lesz odafigyelni

Nem kérhetik a közlekedési társaságok, hogy az oktatási azonosító szám kerüljön a tanulóbérletekre – írja a Telex a BKK által a lapnak küldött válasz alapján. A tájékoztatásban a közlekedési vállalat azt írta, törvényileg csak a diákigazolvány száma vagy egy személyazonosító okmány számának feltüntetésére lehet kérni az utazókat, mivel az oktatási azonosító szám személyes adatnak számít, ami nem kerülhet a bérletre.

A változás ugyan csak a 2026/27-es tanévtől lép életbe, addig tehát a BKK csak figyelmeztetheti azokat a tanulókat, akiknek továbbra is az oktatási azonosító van a bérletükön. Ez azt jelenti, hogy eddig senkire nem szabhatnak ki pótdíjat emiatt. Ha valakit mégis megbüntetnek, akkor a pótdíjazást végző szolgáltatónál kérhető a helyzet tisztázása.

A lap hozzáteszi, az oktatási azonosító alkalmazása azért volt praktikus, mert ez a szám állandó, függetlenül attól, hogy valaki melyik intézményben tanul. Az Építési és Közlekedési Minisztérium azonban állásfoglalást adott ki, és ebben közölték a BKK-val, hogy ennek a személyes adatnak a kikérését a törvényi szabályozás nem teszi lehetővé a közlekedési társaságoknak.

Akinek még nincs diákigazolványa, és csak ideiglenes igazolással rendelkezik, annak személyazonosító okmány számot kell megadnia a bérleten. Ami nem változik: ellenőrzéskor a kedvezményes bérlet mellé továbbra is fel kell mutatni a diákigazolványt vagy az igazolást, és szükség esetén személyazonosító okmányt is kérhetnek.