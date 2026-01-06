ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 6. kedd
Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, korábbi nevén Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Magyarország öt nemzetközi repülőtere közül a legnagyobb és legismertebb.
Nyitókép: BUD

Megújul a budapesti légikikötő ütőere

Infostart

Összetett, nagy volumenű beruházások kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásokat a Budapest Airport. Ezúttal a legnagyobb forgalmat bonyolító 2B terminál előtti szervizút burkolatának felújítására és egy új, központi jégmentesítő és jégtelenítő hely kialakítására várják az ajánlatokat.

A reptér kapacitásának növelését, az üzemeltetés biztonságosabbá tételét és a légügyi előírásoknak való megfelelést célzó beruházások kezdődhetnek el a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent felhívások szerint a reptér legnagyobb igénybevételnek kitett üzemi területeit érintő fejlesztések valósulhatnak meg – írja a magyarepitok.hu.

A földi kiszolgálás ütőerét jelentő utat modernizálják

Kivitelezőt keresnek a 2B terminál előtti szervizút betonburkolatának felújítására, valamint egy új, központosított jégtelenítő és jégmentesítő bázis teljes körű létrehozására.

A tervezett szervizút-felújítás a repülőgép-kiszolgálási zónába közvetlenül vezető T2B szervizutat érinti. Ez a terminál előtere előtti betonburkolat szerves részét képezi. Az érintett szakasz a földi kiszolgálás egyik legforgalmasabb útvonala, ahol a kiszolgáló járművek, a GSE-területek (itt zajlik a csomagszállítók, üzemanyag-autók, traktorok, utasbiztonsági eszközök tárolása, felkészítése) és parkolók miatt jelentős keresztirányú mozgás zajlik, így a burkolat műszaki állapota közvetlen hatással van az üzembiztonságra is.

A kiírás szerint mintegy 5400 négyzetméteren épül új, bazalt adalékanyagú térbeton burkolat, a kivitelezés során meg kell védeni az érintett informatikai, elektromos és víziközmű-hálózatokat, további feladat egy drénszivárgó rendszer kialakítása is.​

A kiemelt jelentőségű szervizúton kívül, előkészítő szakaszban van egy a repülőtéri üzemeltetés szempontjából szintén stratégiai jelentőségű fejlesztés is: a 2-es terminál környezetében új központi jégtelenítő hely és állóhelyek kialakítása.

A beruházás keretében egy közel 53 ezer négyzetméteres, betonburkolatú területet hoznak létre, amely alkalmas több repülőgép egyidejű kiszolgálására, és közvetlen kapcsolatot biztosítana a meglévő gurulóutakhoz, szervizutakhoz és közműhálózatokhoz – olvasható.

És még…

A projekt nem csupán a burkolatépítést foglalja magában, hanem a teljes energiaellátási és közmű-infrastruktúra kiépítését, nagy kapacitású optikai és strukturált adatkábelezést, komplex vízelvezetési rendszert, továbbá informatikai és biztonságtechnikai alap-infrastruktúrát is. A fejlesztés részeként megvalósul egy szociális épület, egy fedett, nyitott tárolószín, új szervizutak és parkolók, valamint a térvilágítás és az akadályfények rendszere. A nyertes ajánlattevő feladata a szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása és a teljes körű kivitelezési dokumentáció elkészítése is.

A most meghirdetett közbeszerzések mutatják, hogy a budapesti repülőtér üzemeltetője továbbra is kiemelt hangsúlyt fektet a fejlesztésekre, a növekvő forgalom biztonságos kiszolgálására és a nemzetközi elvárásoknak megfelelő műszaki színvonal fenntartására.

budapest airport

ferihegy

felújítás

liszt ferenc nemzetközi repülőtér

