Új korszakba lép a Nemzeti Sport múltja – fizetős volt, ingyen jöhet

Nem tudott megállapodni az Arcanum és a Nemzeti Sport új tulajdonosa, az MTVA, így nem elérhetők többé az oldalon a sportújság 1990 március 1-től, tehát az elmúlt 35 évben megjelent évfolyamai – tudatta hétfői közleményében az Arcanum, arra is felhívva a figyelmet, hogy a Nemzeti Sport az Arcanum Újságok egyik legkedveltebb és legnépszerűbb tartalma volt, amely több mint tíz éven keresztül kutatható formában állt a felhasználók rendelkezésére.

„Különösen sajnálatos számunkra ez a helyzet, hiszen a Nemzeti Sport eddigi jogtulajdonosaival az elmúlt évtizedek során minden esetben sikerült megállapodnunk annak érdekében, hogy ez a meghatározó sporttörténeti forrás folyamatosan hozzáférhető maradjon. Most először fordult elő, hogy ez nem valósulhatott meg” – írták.

Kedd az MTVA sajtóirodája már azt közölte, hogy a közmédia mindenki számára ingyenesen elérhetővé teszi a Nemzeti Sport archív tartalmait. Kiemelték, hogy az MTVA a Nemzeti Sport tulajdonosaként hamarosan ingyenesen elérhetővé, kutathatóvá teszi a felhasználók számára az eddig megjelent összes lapszámot a kiadó és a tulajdonos felületein.

„A közmédia ezzel folytatja azt a stratégiáját, hogy a magyar sporttal kapcsolatos mindennemű tartalom minden magyar által szabadon hozzáférhetővé váljon” – fogalmaztak, hozzátéve, hogy ez azt jelenti, hogy senkinek nem lesz szükséges a későbbiekben fizetnie a Nemzeti Sport archív számaiért.