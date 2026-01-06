Andrej Babiš: orosz ügynökök robbantottak a csehországi lőszerraktárban

Petr Macinka cseh külügyminiszter hétfőn találkozott Vaszil Zvarics ukrán nagykövettel. A megbeszélésre azután került sor, hogy Tomio Okamura, a képviselőház elnöke és az SPD vezetője újévi beszédében sértő kifejezésekkel illette Ukrajnát és annak vezetését, elutasította Ukrajna Európai uniós tagságát, és élesen bírálta az Európai Unió álláspontját ez ügyben, és Volodimir Zelenszkij „juntája” körüli ukrán tolvajokról beszélt.

Vaszil Zvarics nagykövet tiltakozott a kijelentések miatt, amit később az ukrán parlament elnöke, valamint Ukrajna külügyminisztere is támogatott. Andrij Szibiha, az ukrán diplomácia vezetője az X közösségi oldalon azt írta, az ukrán nagykövet helyesen és diplomatikusan járt el, amikor megvédte Ukrajna méltóságát. Hozzátette, minden ukrán nagykövet feladata az ország jó hírnevének védelme. Petr Macinka a találkozó után közölte, hogy a megbeszélés komoly és korrekt légkörben zajlott és érintették a cseh társadalomban tapasztalható hangulatot is. A külügyminiszter jelezte, hogy a párbeszédet telefonon folytatja ukrán partnerével, Andrij Szibihaval. Az ukrán nagykövetség egyelőre nem kommentálta a találkozót.

Andrej Babiš miniszterelnök élesen bírálta Vaszil Zvarics fellépését, szerinte az ukrán nagykövet átlépett bizonyos diplomáciai szokásokat, úgy fogalmazott nincs joga kioktatni a cseh politikusokat.

Babiš ugyanakkor Okamura beszédét az SPD elnökének belpolitikai üzeneteként értékelte, amely elsősorban a saját szavazóinak szólt. Arra a kérdésre, hogyan magyarázná el Okamura kijelentéseit az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek, Babiš azt válaszolta, szerinte a bizottság elnöke azt sem tudja, ki Tomio Okamura.

Cseh lőszerraktár robbantás

A kormányülés után Andrej Babiš egy másik érzékeny ügyben is megszólalt. Megerősítette, továbbra is úgy véli, hogy a 2014-es morvaországi Vrbetice-i lőszerraktár robbanások mögött Oroszország állt. A támadásban két cseh állampolgár vesztette életét. A miniszterelnök elutasította az SPD alelnökének, Radim Fialának kijelentéseit, aki szerint nem bizonyított az orosz felelősség. Babis hangsúlyozta, a korábbi kormányt a rendőrség, az ügyészség és a hírszerzés is arról tájékoztatta, hogy az akciót az orosz katonai hírszerzés ügynökei hajtották végre.

A Biztonsági Információs Szolgálat szerint a robbantás célja az volt, hogy megakadályozzák a lőszer elszállítását olyan térségekbe, ahol Oroszország katonai műveleteket folytatott. A támadás után Csehország több orosz diplomatát is kiutasított az országból. Az SPD alelnöke továbbra is kitart álláspontja mellett, ugyanakkor koalíciós partnere, az ANO mozgalom több minisztere nyilvánosan elhatárolódott kijelentéseitől, hangsúlyozva a rendelkezésre álló bizonyítékok egyértelműek.