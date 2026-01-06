ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.05
usd:
328.85
bux:
114959.02
2026. január 6. kedd Boldizsár
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2026. január 6.Behavazott autók Budapesten 2026. január 6-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Befagynak-e a tavak? – Végtelen havazás és kemény mínuszok jönnek a hullámzó fronttal

InfoRádió

Masszív havazással, súlyos mínuszokkal és helyenként erős széllel érkezik a hidegfront második hulláma. A Balaton befagyhat, de még nem szabad rámenni korcsolyázni. Az InfoRádió Páll Márton meteorológust, a HungaroMet munkatársát kérdezte.

Az elmúlt 24 órában egy csapadékzóna érkezett és haladt dél, délnyugat felől észak, északkelet felé hazánkban, és nagyobb területen értelmezhető mennyiségű hó hullott.

Ez kicsit viccesen hangzik – fogalmazott az InfoRádió kérdésére Páll Márton, aki szerint „rég láttunk már ilyet, hogy Magyarország legnagyobb részét 4 és 10 cm közötti hóréteg borítja. Kedden napközben a legvastagabb hótakaró a Bakonyban van, ott egy-egy helyen 15-17 cm-es, de ha nagyobb területi átlagot nézünk, akkor a Dél-Dunántúlon van több helyen 10-12 centiméteres hóréteg.

A meteorológus azt is elmondta: levonult az első csapadékzóna kedden a reggeli órákban a keleti határszélen, ahol egyébként tartósabban ónos eső esett, tehát nem mindenhol volt az országban havazás, ott keleten csúszóssá váltak az utak, mert a magasba enyhébb levegő érkezett, és emiatt ott az ónos eső volt jellemző.

Ez várható a folytatásban

Már a kertek alatt van a következő csapadékhullám délnyugaton – fogalmazott a szakember. „Egy hullámzó front van felettünk, igazából nem meglepő, hogy több hullámban érkezik a csapadék, és ez masszív havazás lesz, főként az éjszakai órákban. Hazánk nagyobb részét majd szerdára virradó éjszaka fogja beteríteni, az ország délkeleti kétharmadán jelentős, 10-20 centiméteres hóréteg képződhet. Délen helyenként 20 cm-nél nagyobb lehet a frissen lehullott hóvastagság, és már most is vannak olyan helyek, ahol 10-12 centiméteres a hóréteg nyugaton, tehát még erre fog rárakódni az a plusz 20 centiméter, ami érkezik.”

Aztán szerdán napközben ez a csapadékzóna gyengülve kelet felé, a nap első felében elhagyja térségünket, és a legtöbb helyen megszűnik a havazás, és napközben elszórtan fordulhat elő gyenge havazás, köszönhetően annak, hogy egy összeáramlási zóna jön létre hazánkban. Ez gyakori a frontok mögötti területen, amikor északról befúj a szél, és a középső tájakon lesz egy összeáramlási zóna, elsősorban déli, majd a keleti tájakon havazhat – mondta a meteorológus.

A hó nagyon szép, főleg hogyha az ember gyerek és nem felnőtt, aki közlekedik, esetleg felnőtt, de síel, viszont nagyon rossz a helyzet azonnal, hogyha fúj a szél. Számíthatunk szélre? Hófúvások és különböző átfúvások várhatók?

„Kedd délelőtt is volt hófúvásra citromsárga, tehát elsőfokú riasztás nagyobb területen az Észak-Dunántúlon. Arra lehet számítani kedden, hogy ott marad is, tehát nagyobb területen citromsárga riasztás lesz érvényben. Aki útnak indul, mindenképpen tájékozódjon az aktuális útviszonyokról, valamint az aktuális időjárásról és a várható helyzetről is. Éjszaka viszont északkeleten is megélénkül, sőt ott helyenként meg is erősödik majd az északi szél, ezért ott narancssárga, sőt akár piros riasztási fokozat is érvénybe léphet, mert arrafelé is jó 10-15 centiméteres hóréteg alakulhat ki, és ilyenkor az erős szél ezt a porhavat nagyon könnyen tudja hordani, akár nagyobb hótorlaszokat is kialakíthat."

Páll Márton arról is beszélt, hogy szerdán napközben is fújni fog a szél az északnyugati tájakon és továbbra is északkeleten citromsárga és narancssárga riasztási fokozat között, tehát első és másodfokú riasztási fokozat között fog majd a hófúvás valószínűleg ingadozni a nappali órákban.

Meddig marad meg a hó?

„A hőmérséklet csúcsértéke kedden általában mínusz 4 és 0 fok között alakul, tehát nem olvad el a hó és erre a már meglévő 4-10 cm hóra fog érkezni ez az általában 10-20 cm-es hóréteg, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy az elmúlt 10-15 év legizgalmasabb téli havas helyzete van most itt kialakulóban hazánkban. Hajnalban általában mínusz 7 és mínusz 1 fok között alakul majd a hőmérséklet. Szerdán napközben pedig mindenütt fagypont alatt marad a csúcsérték.”

A tavaink és a folyóink befagynak?

Már meg is kezdődött ez a folyamat a Balatonon – ismertette a szakember. A teljes befagyáshoz kell az, hogy a szél egyrészt leálljon, másrészt nagyon-nagyon hidegek legyenek az éjszakák, amire egyébként van esély a következő napokban, mert csütörtök hajnalra általában mínusz 9 és mínusz 4 fok közé hűl le a levegő, de a szélcsendes hóval borított, főleg nyugati tájakon ennél jóval hidegebb is lehet, egy-egy helyen akár mínusz 19 fokig is hűlhet a levegő.

„Ez még nem lesz a legalja, már ami a hőmérsékletet illeti, mert péntek hajnalban a jelenlegi kilátások alapján igaz, ekkor már ez inkább a keleti országra lesz jellemző. A derült, vastag hóval borított és szélcsendes részeken mínusz 20 fok alá hűl majd a levegő, mínusz 21, mínusz 22 fok is lehet. Tehát ez is az elmúlt években azért egyáltalán nem volt megszokott. Azért nem azt jelenti, hogy ha egy napig ennyire hideg van és befagy a Balaton, akkor rögtön rá lehet menni korcsolyázni. Ehhez hosszabb ideig kell hidegnek lennie.”

Páll Márton felidézte: 2017-ben befagyott a Balaton, akkor átlagosan 30 centiméteres jégvastagság volt a jellemző a parttól távolabb is. Több napig kell hidegnek lennie, és hogyha valaki esetleg arra vállalkozik, hogy a Balatonra lépjen, tájékozódjon mindenképpen előtte, hogy milyen vastag a jég, „erről majd mi is fogunk információkat adni, de ez még messze van, nem a következő egy-két napban fog befagyni nagyobb területen a Balaton, hosszabb időtávról kell itt beszélni” – fogalmazott a HungaroMet munkatársa.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Befagynak-e a tavak? – Végtelen havazás és kemény mínuszok jönnek a hullámzó fronttal

időjárás

előrejelzés

havazás

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Végtelen havazás és kemény mínuszok jönnek a hullámzó fronttal
Befagynak-e a tavak?

Végtelen havazás és kemény mínuszok jönnek a hullámzó fronttal
Masszív havazással, súlyos mínuszokkal és helyenként erős széllel érkezik a hidegfront második hulláma. A Balaton befagyhat, de még nem szabad rámenni. Az InfoRádió Páll Mártont, a HungaroMet meteorológusát kérdezte.
 

Hófúvás jön, ezekben a megyékben fokozott óvatossággal vezessünk

A Volán járatainak nagyon odavágott a havazás

Máris jön az újabb hullám, akár 20 centis hó is lehet többfelé

Elhunyt Tarr Béla filmrendező

Elhunyt Tarr Béla filmrendező

A nemzetközileg is elismert filmrendező-legenda 70 éves volt. A halálhírt Fliegauf Bence erősítette meg a család nevében.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.06. kedd, 18:00
Wagner Péter
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megütötték a forintot

Megütötték a forintot

Az év végi nyugvópont után gyengülésnek indult a forint, ma délelőtt már a 385-ös szint fölött jár az euróval szembeni jegyzés. Eközben a dollár reggel óta majdnem 2 forintnyi gyengülést mutat. Ma délelőtt érkeztek a hazai külkereskedelmi statisztikák, amiből az volt kiolvasható, hogy a lakossági fogyasztás miatt élénkülő import negatívba lökte a külkereskedelmi egyenleget. Délután a német inflációs adatok publikálása hozhat további mozgásokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyelőre fájó gyengeséget mutat Európa a Grönland-ügyben: így Trump akár még meg is szerezheti a szigetet

Egyelőre fájó gyengeséget mutat Európa a Grönland-ügyben: így Trump akár még meg is szerezheti a szigetet

Európa óvatos kommunikációja mélyebb valóságot takar: amikor egy amerikai elnök nyíltan fenyegeti egy NATO-szövetséges területét, Európa ösztöne nem lehet a Washingtonnal való konfrontálódás.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Security forces patrol Venezuelan streets as opposition leader says new president 'can't be trusted'

Security forces patrol Venezuelan streets as opposition leader says new president 'can't be trusted'

It comes after Nicolás Maduro and his wife were seized from Caracas on Saturday and flown to the US as part of a special forces operation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 6. 12:45
Benyújtotta az EU-s pályázatot a BKK a Nagykörút felújítására
2026. január 6. 12:10
Befagy a Demján Sándor Tőkeprogram
×
×
×
×