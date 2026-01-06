Befagynak-e a tavak? – Végtelen havazás és kemény mínuszok jönnek a hullámzó fronttal

Az elmúlt 24 órában egy csapadékzóna érkezett és haladt dél, délnyugat felől észak, északkelet felé hazánkban, és nagyobb területen értelmezhető mennyiségű hó hullott.

Ez kicsit viccesen hangzik – fogalmazott az InfoRádió kérdésére Páll Márton, aki szerint „rég láttunk már ilyet, hogy Magyarország legnagyobb részét 4 és 10 cm közötti hóréteg borítja. Kedden napközben a legvastagabb hótakaró a Bakonyban van, ott egy-egy helyen 15-17 cm-es, de ha nagyobb területi átlagot nézünk, akkor a Dél-Dunántúlon van több helyen 10-12 centiméteres hóréteg.

A meteorológus azt is elmondta: levonult az első csapadékzóna kedden a reggeli órákban a keleti határszélen, ahol egyébként tartósabban ónos eső esett, tehát nem mindenhol volt az országban havazás, ott keleten csúszóssá váltak az utak, mert a magasba enyhébb levegő érkezett, és emiatt ott az ónos eső volt jellemző.

Ez várható a folytatásban

Már a kertek alatt van a következő csapadékhullám délnyugaton – fogalmazott a szakember. „Egy hullámzó front van felettünk, igazából nem meglepő, hogy több hullámban érkezik a csapadék, és ez masszív havazás lesz, főként az éjszakai órákban. Hazánk nagyobb részét majd szerdára virradó éjszaka fogja beteríteni, az ország délkeleti kétharmadán jelentős, 10-20 centiméteres hóréteg képződhet. Délen helyenként 20 cm-nél nagyobb lehet a frissen lehullott hóvastagság, és már most is vannak olyan helyek, ahol 10-12 centiméteres a hóréteg nyugaton, tehát még erre fog rárakódni az a plusz 20 centiméter, ami érkezik.”

Aztán szerdán napközben ez a csapadékzóna gyengülve kelet felé, a nap első felében elhagyja térségünket, és a legtöbb helyen megszűnik a havazás, és napközben elszórtan fordulhat elő gyenge havazás, köszönhetően annak, hogy egy összeáramlási zóna jön létre hazánkban. Ez gyakori a frontok mögötti területen, amikor északról befúj a szél, és a középső tájakon lesz egy összeáramlási zóna, elsősorban déli, majd a keleti tájakon havazhat – mondta a meteorológus.

A hó nagyon szép, főleg hogyha az ember gyerek és nem felnőtt, aki közlekedik, esetleg felnőtt, de síel, viszont nagyon rossz a helyzet azonnal, hogyha fúj a szél. Számíthatunk szélre? Hófúvások és különböző átfúvások várhatók?

„Kedd délelőtt is volt hófúvásra citromsárga, tehát elsőfokú riasztás nagyobb területen az Észak-Dunántúlon. Arra lehet számítani kedden, hogy ott marad is, tehát nagyobb területen citromsárga riasztás lesz érvényben. Aki útnak indul, mindenképpen tájékozódjon az aktuális útviszonyokról, valamint az aktuális időjárásról és a várható helyzetről is. Éjszaka viszont északkeleten is megélénkül, sőt ott helyenként meg is erősödik majd az északi szél, ezért ott narancssárga, sőt akár piros riasztási fokozat is érvénybe léphet, mert arrafelé is jó 10-15 centiméteres hóréteg alakulhat ki, és ilyenkor az erős szél ezt a porhavat nagyon könnyen tudja hordani, akár nagyobb hótorlaszokat is kialakíthat."

Páll Márton arról is beszélt, hogy szerdán napközben is fújni fog a szél az északnyugati tájakon és továbbra is északkeleten citromsárga és narancssárga riasztási fokozat között, tehát első és másodfokú riasztási fokozat között fog majd a hófúvás valószínűleg ingadozni a nappali órákban.

Meddig marad meg a hó?

„A hőmérséklet csúcsértéke kedden általában mínusz 4 és 0 fok között alakul, tehát nem olvad el a hó és erre a már meglévő 4-10 cm hóra fog érkezni ez az általában 10-20 cm-es hóréteg, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy az elmúlt 10-15 év legizgalmasabb téli havas helyzete van most itt kialakulóban hazánkban. Hajnalban általában mínusz 7 és mínusz 1 fok között alakul majd a hőmérséklet. Szerdán napközben pedig mindenütt fagypont alatt marad a csúcsérték.”

A tavaink és a folyóink befagynak?

Már meg is kezdődött ez a folyamat a Balatonon – ismertette a szakember. A teljes befagyáshoz kell az, hogy a szél egyrészt leálljon, másrészt nagyon-nagyon hidegek legyenek az éjszakák, amire egyébként van esély a következő napokban, mert csütörtök hajnalra általában mínusz 9 és mínusz 4 fok közé hűl le a levegő, de a szélcsendes hóval borított, főleg nyugati tájakon ennél jóval hidegebb is lehet, egy-egy helyen akár mínusz 19 fokig is hűlhet a levegő.

„Ez még nem lesz a legalja, már ami a hőmérsékletet illeti, mert péntek hajnalban a jelenlegi kilátások alapján igaz, ekkor már ez inkább a keleti országra lesz jellemző. A derült, vastag hóval borított és szélcsendes részeken mínusz 20 fok alá hűl majd a levegő, mínusz 21, mínusz 22 fok is lehet. Tehát ez is az elmúlt években azért egyáltalán nem volt megszokott. Azért nem azt jelenti, hogy ha egy napig ennyire hideg van és befagy a Balaton, akkor rögtön rá lehet menni korcsolyázni. Ehhez hosszabb ideig kell hidegnek lennie.”

Páll Márton felidézte: 2017-ben befagyott a Balaton, akkor átlagosan 30 centiméteres jégvastagság volt a jellemző a parttól távolabb is. Több napig kell hidegnek lennie, és hogyha valaki esetleg arra vállalkozik, hogy a Balatonra lépjen, tájékozódjon mindenképpen előtte, hogy milyen vastag a jég, „erről majd mi is fogunk információkat adni, de ez még messze van, nem a következő egy-két napban fog befagyni nagyobb területen a Balaton, hosszabb időtávról kell itt beszélni” – fogalmazott a HungaroMet munkatársa.