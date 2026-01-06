ARÉNA - PODCASTOK
Toon Raemaekers (b) és Varga Barnabás (j), a Ferencváros, valamint Václav Jemelka, a Viktoria Plzen játékosa a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának első fordulójában játszott Ferencváros TC - Viktoria Plzen mérkőzésen a budapesti Groupama Arénában 2025. szeptember 25-én.
Nyitókép: Illyés Tibor

Sok vagy kevés a Varga Barnabásért kínált ár?

Infostart

Varga Barnabás hétfőn Athénben átesett az orvosi vizsgálaton. A Szport24 nevű honlap (sport24.gr) úgy tudja, minden rendben ment, így elhárult minden akadály az elől, hogy a magyar válogatott középcsatára az AEK Athénhez szerződjön.

A legfontosabb tények napok óta ismertek: a korábbi Videoton-edző, a szerb Marko Nikolics kifejezett kérésére veszi meg a sárga-fekete athéni klub a támadót. A sajtóhírek szerinti vételár 4,5 millió euró, ezért Varga 2029-ig kötelezi el magát.

Az átigazolás a hír felröppenése óta megosztja a közösségi médiát, a Ferencváros szurkolóinak többsége érthetetlennek tartja a csapat (egyik) legértékesebb játékosának eladását. Ez az ő szempontjukból érthető, Varga nem „csak” látványos, hanem sok gólt is szerzett.

Teljesítménye beleillik abba a trendbe, amely szerint az utóbbi években kitolódott a legjobb csatárok pályafutásának is a vége, a harminc fölötti csatárok még egyáltalán nincsenek leszáló ágban. Varga Barnabás a Ferencváros mezében 29 mérkőzésen 20 gólt szerzett a 2025–2026-os idény eddigi részében, ami nyilvánvalóan kiemelkedő teljesítmény.

Ráadásul nem csupán a hazai fronton volt eredményes (a Magyar Kupában nem is játszott), a nemzetközi kupaporondon, a BL-selejtezőkben, majd az Európa-liga-playoffban és a második számú sorozat főtábláján 12 meccsen 10 gólt szerzett – alighanem ez volt a legfontosabb érv a szerződtetése mellett.

A nemzetközi kupaporondon egyébként nagyszerű mérleget produkált a Ferencváros tagjaként: 2023 nyári leigazolása óta 35 mérkőzésen 26 gólt szerzett. Ezzel Európa-hírnevet szerzett magának. A mostani Európa-liga főtáblás szakaszának első hat fordulójában csak a Ludogorec szerb csatára, Petar Sztanics szerzett több gólt nála.

A Ferencváros szurkolóinak enyhébb félelme, hogy amennyiben nem sikerül Varga Barnabás helyére megfelelő játékost igazolni, a bajnoki címvédés is veszélybe kerülhet, az Európa-liga-menetelés pedig nagyon-nagyon kétségessé válik az első számú gólszerző nélkül. A szurkoló tarthatja úgy, hogy a csapat pillanatnyi (rövid távú) eredményessége fontosabb a gazdasági érdekeknél.

Ugyanis a klub gazdasági érdeke egyértelműen Varga Barnabás eladása. 2027 nyaráig szólt (szól) a Ferencvárossal kötött szerződése, már a nyáron is árcsökkentő tényező lett volna, hogy hamarosan lejár a kontraktusa, s aztán ingyen igazolható.

Érdemes néhány számadat „nagyságrendjét” megvilágítani. A legfontosabb: a magyar bajnokságból külföldre szerződött magyar játékosért korábban csak egyszer, ifjabb Lisztes Krisztián esetében fizetett többet a vevő, a transfermarkt.de adatai szerint hatmillió eurót. (Az, hogy a teljes összeg megérkezett-e már a Ferencvároshoz, illetve, hogy valóban ennyi volt-e a vételár, üzleti titok, mint ismert Lisztes Krisztián azóta visszatért kölcsönjátékosként a zöld-fehérekhez, de továbbra is az Eintracht Frankfurt tagja.)

A 4,5 millió ahhoz képest is magas ár, ha azt nézzük, hogy egy 31 éves, 2027 nyaráig szerződés alatt lévő játékosról van szó, akinek egyébként az említett német portál – az előbbiek figyelembe vételével – hárommillió euróra becsüli. Jegyezzük meg: ez eddigi karriercsúcsa, tehát ennél többre korábban sem értékelték.

Egy a 32. évében járó közép- vagy kelet-európai támadó játékos esetében az összeg kifejezetten magasnak mondható, sőt, az utóbbi időszakot tekintve, példátlan.

