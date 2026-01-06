ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2026. január 6.Behavazott autók Budapesten 2026. január 6-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

10-15 évenként van ekkora hó Magyarországon

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A jelenlegihez hasonló országos havazásra utoljára 2012 februárjában volt példa, de az utóbbi évtizedekben, a nagy 1987-es havazás óta csupán 10-15 évenként esik ennyi fehér áldás.

2012 februárjában a hideg levegő a Földközi-tenger medencéjét elérve mediterrán ciklont generált, mely hazánk időjárást több napon keresztül meghatározta, nagy havazást és hófúvásokat okozva – éppen úgy, mint most. Délkeleten akkor helyenként 40 centinél is több hó hullott és a Balaton is befagyott – írja az Időkép.

A tél középhőmérséketi értékeit tekintve jelenleg növekvő tendenciát lehet megfigyelni, azaz

a téli hónapok egyre enyhébbek.

Miközben a fagyos és a havas napok száma csökkent, addig a január – ami egyébként a leghidegebb hónapunk – egyben a leggyorsabban melegedő téli hónapunk lett; olyannyira, hogy az átlagértékeket tekintve már alig marad el a decembertől.

Ettől független többször előfordult az elmúlt években, hogy lokálisan kialakult egy-egy vastagabb hóréteg, de ez csak kisebb régiókra, legtöbbször a hegyekre korlátozódott.

időjárás

havazás

időkép

