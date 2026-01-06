ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.05
usd:
328.85
bux:
114959.02
2026. január 6. kedd Boldizsár
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy mentőautó hátsó ajtaja és kék villogója.
Nyitókép: Unsplash

Rosszul lett és meghalt egy férfi egy szombathelyi áruházban

Infostart

A mentők hosszan küzdöttek az idősebb férfi életéért, de sajnos nem sikerült megmenteniük.

Összeesett és leállt a keringése egy 60 év feletti férfinak a szombathelyi Borostyánkő áruházban, 2026. január 5-én délelőtt – írja a nyugat.hu.

A mentőket nem sokkal 11 óra előtt riasztották, három mentőegység érkezett a helyszínre, a mentősök pedig azonnal megkezdték a férfi újraélesztését. Mivel a művelet a mozgólépcsőnél zajlott, rendőrök által tartott takarók mögött, ezért a lépcsőt és a mozgólépcsőt nem használhatták a vásárlók, nem mehettek fel az emeleti üzletekbe.

A szakemberek több mint egy órán keresztül küzdöttek a férfi életéért, azonban végül nem sikerült megmenteni, a helyszínen meghalt.

Kezdőlap    Belföld    Rosszul lett és meghalt egy férfi egy szombathelyi áruházban

rosszullét

meghalt

szombathely

mentőszolgálat

újraélesztés

áruház

vas vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Végtelen havazás és kemény mínuszok jönnek a hullámzó fronttal
Befagynak-e a tavak?

Végtelen havazás és kemény mínuszok jönnek a hullámzó fronttal
Masszív havazással, súlyos mínuszokkal és helyenként erős széllel érkezik a hidegfront második hulláma. A Balaton befagyhat, de még nem szabad rámenni. Az InfoRádió Páll Mártont, a HungaroMet meteorológusát kérdezte.
 

Hófúvás jön, ezekben a megyékben fokozott óvatossággal vezessünk

A Volán járatainak nagyon odavágott a havazás

Máris jön az újabb hullám, akár 20 centis hó is lehet többfelé

Elhunyt Tarr Béla filmrendező

Elhunyt Tarr Béla filmrendező

A nemzetközileg is elismert filmrendező-legenda 70 éves volt. A halálhírt Fliegauf Bence erősítette meg a család nevében.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.06. kedd, 18:00
Wagner Péter
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megütötték a forintot

Megütötték a forintot

Az év végi nyugvópont után gyengülésnek indult a forint, ma délelőtt már a 385-ös szint fölött jár az euróval szembeni jegyzés. Eközben a dollár reggel óta majdnem 2 forintnyi gyengülést mutat. Ma délelőtt érkeztek a hazai külkereskedelmi statisztikák, amiből az volt kiolvasható, hogy a lakossági fogyasztás miatt élénkülő import negatívba lökte a külkereskedelmi egyenleget. Délután a német inflációs adatok publikálása hozhat további mozgásokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyelőre fájó gyengeséget mutat Európa a Grönland-ügyben: így Trump akár még meg is szerezheti a szigetet

Egyelőre fájó gyengeséget mutat Európa a Grönland-ügyben: így Trump akár még meg is szerezheti a szigetet

Európa óvatos kommunikációja mélyebb valóságot takar: amikor egy amerikai elnök nyíltan fenyegeti egy NATO-szövetséges területét, Európa ösztöne nem lehet a Washingtonnal való konfrontálódás.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Security forces patrol Venezuelan streets as opposition leader says new president 'can't be trusted'

Security forces patrol Venezuelan streets as opposition leader says new president 'can't be trusted'

It comes after Nicolás Maduro and his wife were seized from Caracas on Saturday and flown to the US as part of a special forces operation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 6. 12:45
Benyújtotta az EU-s pályázatot a BKK a Nagykörút felújítására
2026. január 6. 12:33
Befagynak-e a tavak? – Végtelen havazás és kemény mínuszok jönnek a hullámzó fronttal
×
×
×
×