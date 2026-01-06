Rosszul lett és meghalt egy férfi egy szombathelyi áruházban

Összeesett és leállt a keringése egy 60 év feletti férfinak a szombathelyi Borostyánkő áruházban, 2026. január 5-én délelőtt – írja a nyugat.hu.

A mentőket nem sokkal 11 óra előtt riasztották, három mentőegység érkezett a helyszínre, a mentősök pedig azonnal megkezdték a férfi újraélesztését. Mivel a művelet a mozgólépcsőnél zajlott, rendőrök által tartott takarók mögött, ezért a lépcsőt és a mozgólépcsőt nem használhatták a vásárlók, nem mehettek fel az emeleti üzletekbe.

A szakemberek több mint egy órán keresztül küzdöttek a férfi életéért, azonban végül nem sikerült megmenteni, a helyszínen meghalt.