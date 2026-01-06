ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: NÚSZ Zrt.

Akár féláron is lehet autópálya-matricát venni – nagy változások jöttek

Infostart / MTI

Az autósok évek óta egyre inkább erősödő igénye volt, hogy a 61 700 forintba kerülő éves országos matricát meg lehessen venni részletre, mert a sok kiadással terhelt év végi-év eleji időszakban nem tudták megvásárolni.

Öt vármegyére is féláron, vagy még olcsóbban vehető meg az éves autópályamatrica január elejétől. Új fizetős szakaszokat és új kategóriákat határoztak meg, így akár 15 ezer forintot is spórolhatunk a 2025-ös évhez képest. További újdonság, hogy már részletre, csomagban is elérhető a 61 760 forintos éves országos matrica.

Januártól három újabb útszakasz lesz fizetős Pest-, Baranya- és Bács-Kiskun vármegyében: az M6-os Bátaszék és az országhatár (Ivándárda) közötti szakasza, valamint az M44-es Kecskemét észak-Lajosmizse csomóponttól a szentkirályi, illetve Tiszaug-Tiszakürt csomópontig. Öt vármegyére is sokkal olcsóbban lehet éves matricát vásárolni az M1-est és a korábban az M30-ast érintő forgalomkorlátozások miatt.

Az M1-es ősszel kezdődött és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyére (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) mindössze 15 ezer forint lesz a matrica, vagyis 2025-höz képest körülbelül féláron használhatják az autósok a sztrádát. Az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti, 2024. februárjában lezárt szakaszát december 30-án adták át a forgalomnak; kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matrica csak 2500 forintba kerül.

Jön a régóta követelt részletfizetési lehetőség

Az autósok évek óta erősödő igénye, hogy a 61 700 forintba kerülő éves országos matricát meg lehessen venni részletre, mert a sok kiadással terhelt év végi-év eleji időszakban nem tudják megvásárolni. Az autopalyamatrica.hu kérdőíves felméréséből kiderült: sokkal több autós vásárolna éves országos matricát, ha azt nem egy összegben kellene kifizetni. Idén viszont már elérhetővé vált a részletfizetési lehetőség is.

Az autopalyamatrica.hu szakemberei azt tanácsolják, hogy a sok változás miatt semmiképpen ne megszokásból vásároljunk matricát. Ha bizonytalanok vagyunk, hogy mi a jó választás,

érdemes igénybe venni a matrica kalkulátorokat, amelyek segítenek kiszámolni, melyik heti, havi vagy éves matrica éri meg a legjobban.

2026-ban is lehetőség van arra, hogy bizonyos járműtípusok és helyzetek esetében mentesítést vagy kedvezményt vegyünk igénybe. Részleges díjmentességre jogosultak lehetnek a mozgáskorlátozottak és nagycsaládosok: D2-es díjkategóriájú autópálya-matrica helyett D1-es díjkategóriába tartozó matricát vásárolhatnak, ha ezt előzőleg kérvényezték.

