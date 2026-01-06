Meglepő és ritkán tapasztalható dolog történik a Dunával – videó

Szokatlan jelenségre lettek figyelmesek a Dunakanyar környékén élők és kirándulók. Nagymarosnál ugyanis a Duna vízszintje az utóbbi napokban annyira visszahúzódott, hogy a megszokott sodrás helyén kavicsos zátonyok, száraz mederrészek alakultak ki és feltárult kövek láthatók – írja a promotions.hu.

A rendkívüli apadás miatt több helyen be lehet sétálni a folyó közepéig, és olyan területek váltak járhatóvá, amelyek normál vízállásnál teljesen a víz alatt vannak.

A jelenség sokakat csalogat a Dunakanyarba, illetve fotók és videók lepték el a közösségi oldalakat arról, ahogy a folyóból tulajdonképpen széles patak lett. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek: a látszólag biztonságos meder hirtelen mélyülhet, a kövek nagyon csúszósak, a víz hőmérséklete a mostani időszakban alacsony, a Duna vízjárása pedig gyorsan változhat, ezért óvatosan közlekedjenek, akik arrafelé túráznak.

A tartós csapadékhiány és az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási jelenségek hatásai egyre látványosabban jelentkeznek a Dunán is. Az apadás hatással van a hajózásra, a folyó élővilágára és a környező települések vízgazdálkodására is.