Budapesten egyelőre nincs gond, de az európai hókáosz átgyűrűzhet

A Budapest Airport, vagyis a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője számos járműből álló, speciális, a futópályák takarítására szolgáló, széles kotrókkal rendelkező flottát tart fenn. A gépek felkészítése hónapokkal korábban megkezdődik, az oktatási tréning pedig folyamatos, hogy amikor beköszönt a tél, azonnal bevethetők legyenek – mondta el az InfoRádióban Valentinyi Katalin.

A BUD vezérigazgató-helyettese arra is felhívta a figyelmet, hogy nagyon precíz időjárási-előrejelzések állnak a reptér rendelkezésére, amiket több órával azelőtt megkapnak, mielőtt mondjuk egy havazás bekövetkezik, és ezek alapján időben tudják értesíteni a pilótákat, hogy milyen – a várható hóhelyzet mértékétől függően egyes, kettes vagy hármas – fokozatú riasztás lesz érvényben.

A havazás alatt természetesen folyamatosan takarítják a futópályákat, a guruló utakat, az előtereket, tehát minden olyan felületet a repülőtéren, ahol járművek, nemcsak a repülőgépek, hanem a kiszolgáló járművek is megfordulhatnak. De a havazást követően sem áll meg a munka, hiszen a szél visszafordíthatja a pályára a havat, ami lefagyhat – mondta Valentinyi Katalin.

Mint mondta, Budapesten egyelőre semmilyen fennakadás nincs, viszont

a szélsőségesen havas, viharos időjárás Európa-szerte nagyon sok repülőteret érint, járattörléseket okozva, ami a Liszt Ferenc reptérre is „átgyűrűzhet”.

„Nálunk fennakadásról nem igazán tudok beszámolni, bár egyes járatok esetében lehetnek késések, mert a repülőgépeket felszállás előtt jégteleníteni is kell, ami további perceket vesz igénybe” – magyarázta a vezérigazgató-helyettes, újfent felhívva a figyelmet az Európában tomboló komoly télre, ami miatt szintén előfordulhatnak késések. A BUD, ahogyan hétfőn, úgy kedden is nagy erőkkel készül, hiszen további komoly havazás és hómennyiség várható.

Mint arról az Infostart is beszámolt, hétfőn a havazás miatt elakadt egy Airbus A320 repülőgép az indítás közben Liszt Ferenc Repülőtéren. Ezzel kapcsolatban Valentinyi Katalin elmondta: az ügyben vizsgálat indult, együttműködve a hatóságokkal annak érdekében, hogy kiderüljön az eset körülményeinek pontos háttere.

Mindenesetre a Pegasus PC332 járatszámú Budapest–Isztambul járatának indítása közben a légitársaság Airbus A320 típusú repülőgépének főfutóművét a földi kiszolgáló vállalat repülőgép-vontatója letolta a szilárd burkolatról a fűbe, aminek következtében a légijármű elakadt. Személyi sérülés nem történt. A fedélzeten tartózkodó 176 utast busszal szállították vissza a terminálépületbe, az éjszakát a repülőtéren töltötték.

A légitársaság mentesítő járatot küldött értük és reggel 7 órakor tudtak újra elindulni, miután az utasokat beszállították, a poggyászaikat átrakodták, illetve a gépet jégtelenítették. Valentinyi Katalin azt is megerősítette, hogy a hétfő este elakadt repülőgépet is sikerült azóta az állóhelyére vontatni.

Előbb nem kell, de…

A Budapest Airport arra kéri az utasokat, hogy mindenképp tájékozódjanak arról, hogy a reptérre vezető utak jól járhatók-e, és időben induljanak el, mert több időt vehet igénybe a havas utakon a közlekedés. Az aktuális helyzet miatt nem kell korábban érkezni, csak a szokásos módon, tehát két órával a járat indulása előtt. Illetve minimális késésekre készüljenek fel.