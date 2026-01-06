Fojtogatta a fiú a nevelőtanárát Debrecenben

Az ugyeszseg.hu tájékoztatása szerint a fiatalkorú fiút Békés vármegyében elkövetett vagyon elleni erőszakos bűncselekmény miatt tartóztatták le tavaly decemberben, és a debreceni javítóintézetben tartották fogva. A rendelkezésre álló adatok szerint idén január 2-án a javítóintézetben a nevelőtanárnő a letartóztatottak csoportjában dolgozott. A délutáni csendes pihenő alatt a tanárnő a nevelői helyiségben tartózkodott, ahová a 15 éves fiú bement, és közölte vele, hogy az egyik társa zavarja a pihenőt.

A nevelőtanárnő zajt hallott, ezért ki akart menni a helyiségből, azonban ezt a fiatal megakadályozta, hátulról megfogta a nyakát, és fojtogatni kezdte. Az áldozat riasztóval értesítette a rendészeket,

akik közül az egyik gyorsan odaérkezett, így a fiatalkorú visszaszaladt a csoportszobába. A nevelőnek a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülése keletkezett.

A javítóintézetben nevelőtanárként foglalkoztatott dolgozó közfeladatot ellátó személynek minősül, így fokozott büntetőjogi védelemben részesül. A fiú ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt a debreceni rendőrkapitányságon indult büntetőeljárás. Az alapügyben a nyomozást irányító Gyulai Járási Ügyészség haladéktalanul intézkedik annak érekében, hogy a fiatalkorút másik vármegyében működő javítóintézetbe helyezzék át.

Az intézménnyel kapcsolatban több súlyos bűncselekmény és visszaélés gyanúja került elő az utóbbi időben, írja a 24.hu. A hírportál birtokába jutott dokumentumok szerint tíznél több öngyilkossági kísérlet történt az év kezdete óta. Öt esetben emeltek vádat a javítóintézetben történt bűncselekmények miatt 2024. január és tavaly december között, és lezárult az öngyilkossági hullám vizsgálata is.