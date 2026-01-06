ARÉNA - PODCASTOK
Hármas karambol és többmilliós kár lett a következménye egy győri ételfutár türelmetlenségének.
Nyitókép: bpiautosok.hu

Hármas karambol és többmilliós kár lett a következménye egy ételfutár türelmetlenségének – videó

Infostart

A futár a menetirány szerinti ellentétes oldalon lévő parkolóba szeretett volna beállni, de váratlan húzása miatt egy Volkswagen megpördült, és egy szintén szabályosan haladó Volvónak csapódott.

Többmilliós kárt okozott egy ételfutár váratlan manővere, amely miatt három autó is összetört. A baleset még novemberben történt Győrben, és az egyik sértett kamerával rögzítette is a történteket, a felvételt pedig a bpiautosok.hu osztotta meg.

A videó első felében az látszik, hogy egy szemből érkező jármű hirtelen áthúzza az autóját a felvételt készítő sofőr sávjába. A manőver teljesen váratlan volt, az ütközést pedig már nem lehetett elkerülni. A sértett autója megpördült, majd egy szintén szabályosan haladó Volvónak csapódott.

A balesetet okozó ételfutár azzal magyarázta a történteket, hogy a menetirány szerinti ellentétes oldalon lévő parkolóba szeretett volna beállni. Elmondása szerint sietett egy rendelés teljesítése miatt, ezért döntött így.

A Volvóban mintegy 1,4 millió forintos kár keletkezett, míg a beküldő által vezetett Volkswagen Polo javítási költsége megközelítheti az egymillió forintot.

„Mindenki jobban figyeljen oda a közlekedésben – különösen akkor, amikor a sietség vagy egy gyors megoldás csábító ötletnek tűnik” – írta a videóhoz a beküldő.

A videó második felében egy másik, szintén nagyon veszélyes jelenet látható. December végén a 7-es úton, Siófok közelében egy életveszélyes előzést rögzítettek kamerával. Ebben az esetben nem történt baleset, de ez a felvétel is megmutatja, milyen vékony a határ egy rossz döntés és egy súlyos következményekkel járó ütközés között.

