Hármas karambol és többmilliós kár lett a következménye egy ételfutár türelmetlenségének – videó

Többmilliós kárt okozott egy ételfutár váratlan manővere, amely miatt három autó is összetört. A baleset még novemberben történt Győrben, és az egyik sértett kamerával rögzítette is a történteket, a felvételt pedig a bpiautosok.hu osztotta meg.

A videó első felében az látszik, hogy egy szemből érkező jármű hirtelen áthúzza az autóját a felvételt készítő sofőr sávjába. A manőver teljesen váratlan volt, az ütközést pedig már nem lehetett elkerülni. A sértett autója megpördült, majd egy szintén szabályosan haladó Volvónak csapódott.

A balesetet okozó ételfutár azzal magyarázta a történteket, hogy a menetirány szerinti ellentétes oldalon lévő parkolóba szeretett volna beállni. Elmondása szerint sietett egy rendelés teljesítése miatt, ezért döntött így.

A Volvóban mintegy 1,4 millió forintos kár keletkezett, míg a beküldő által vezetett Volkswagen Polo javítási költsége megközelítheti az egymillió forintot.

„Mindenki jobban figyeljen oda a közlekedésben – különösen akkor, amikor a sietség vagy egy gyors megoldás csábító ötletnek tűnik” – írta a videóhoz a beküldő.

A videó második felében egy másik, szintén nagyon veszélyes jelenet látható. December végén a 7-es úton, Siófok közelében egy életveszélyes előzést rögzítettek kamerával. Ebben az esetben nem történt baleset, de ez a felvétel is megmutatja, milyen vékony a határ egy rossz döntés és egy súlyos következményekkel járó ütközés között.