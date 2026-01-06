ARÉNA - PODCASTOK
Egy női kézben tartott okostelefon.Forrás:Getty Images/Jacques Julien
Nyitókép: Getty Images/Jacques Julien

Kihátrálhat az egyik óriás az okostelefon-piacról

Infostart

Az Asus a hírek szerint azt fontolgatja, hogy már az idei évben sem áll elő új androidos csúcsmobillal.

Az Asus az elmúlt években igyekezett felnőni a legnagyobb mobilgyártókhoz. Bár a cég telefonos üzletága régóta a játékosoknak szánt készülékekre fókuszál, a vállalat hosszú évek óta tesz le a hétköznapi felhasználóknak szánt androidos csúcsmobilokat az asztalra.

Legutóbb a Zenfone 12 Ultrát mutatta be az Asus, még 2025 februárjában, így a cég ciklusát ismerve várható, hogy idén a Zenfone 13 Ultra érkezik hasonló időpontban. Úgy tűnik azonban, hogy ez nem így lesz.

A DigiTimes egy céges forrásra hivatkozva azt írja, az Asus az idei évben, vagyis 2026-ban nem tervez új okostelefont piacra dobni – sem Zenfone-t, sem pedig a játékosoknak szánt ROG-ot. Ugyanakkor a gyártó az alkatrészeket és a frissítéseket továbbra is szállítja majd a meglévő készülékekhez – számolt be a hvg.hu.

Bár a döntés – ha valóban ez lesz – oka nem ismert, a GSMArena szerint elképzelhető, hogy a gyengébb eladási adatok miatt fúj átmenetileg visszavonulót az Asus, és koncentrál inkább a számítógépes piacra. Az szinte biztos, hogy a cég már összerakta a Zenfone 13 Ultra terveit, és jó eséllyel egy Zenfone 14-ét is, tekintve, hogy a mobilgyártók a fejlesztések terén évekkel előrébb járnak.

A magyar híroldal ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy már 2023 augusztusában is hallani lehetett a Zenfone-széria megszűnéséről, végül azonban mégis jöttek újabb telefonok.

okostelefon

mobiltelefon

android

asus

