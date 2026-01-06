ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 6. kedd Boldizsár
Nyitókép: Pexels.com

Rekord méretű halszörnyet fogott a kislány a Dunán – képek

Infostart

Országos rekordként ismerte el a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) egy tízéves kislány, Práger Virág rendkívüli fogását.

A gyermekhorgász 2025. november 16-án, a Duna paksi szakaszán egy közel 20 kilogrammos szibériai tokot, más néven lénai tokot (Acipenser baerii) emelt ki a vízből – számolt be róla korábban a Pecaverzum.

A hal tömege 19 550 gramm volt, hossza 128 centiméter, testkerülete pedig 61,5 centiméter, amely a hivatalos rekordlistán már 62 centiméterrel szerepel. Ezzel a fogás minden eddiginél nagyobb példányként került be az országos nyilvántartásba.

A rekord elismerését némileg bonyolította, hogy a helyszínen nem lehetett teljes bizonyossággal meghatározni a halfajt, ezért a zsákmányt a Bács-Kiskun Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége (Bácshosz) hivatásos halőreinek jelenlétében visszahelyezték a Dunába – idézi a HellóVidék.

A Bácshosz utólag arra is felhívta a figyelmet, hogy a lénai tok idegenhonos fajnak számít a Dunában, így jelenléte nem kívánatos, és kockázatot jelenthet a folyó természetes élővilágára. Mint kiemelték, a Duna őshonos tokféléje a kecsege, míg ritkábban a vágótok vagy akár a viza is előfordulhat, a szibériai tok azonban nem része a folyó természetes faunájának.

A szakemberek szerint a Dunában megjelenő lénai tokok nagy valószínűséggel haltelepekről vagy toknevelő gazdaságokból szökhettek meg, illetve olyan telepítésekből származhatnak, ahol egyes országokban folyókba engedték őket.

Rekord méretű halszörnyet fogott a kislány a Dunán – képek

rekord

kislány

hal

mohosz

horgász

