Egy rendőr éppen megbilincsel egy férfit.
Nyitókép: Pexels

Mesterséges intelligenciához szükséges technológiát csempésztek Amerikából Kínába, négyen őrizetben

Infostart / MTI

A két amerikai és két kínai állampolgárt az Egyesült Államokban fogták el a hatóságok, miután fedőcégek segítségével, több országon keresztül érzékeny technológiát juttattak ki az ázsiai nagyhatalomhoz.

Két amerikai és két kínai állampolgárt vettek őrizetbe az Egyesült Államokban, mert illegálisan exportálták Kínába az amerikai Nvidia óriáscég elektronikus chipjeit, amelyek mesterséges intelligencia (AI) céljára szánt, érzékenynek minősülő berendezések – jelentette be csütörtökön az amerikai igazságügyi minisztérium.

Két embert szerdán Floridában, egyet Alabamában és egyet Kaliforniában vettek őrizetbe. Az amerikai érzékeny anyagok exportjáról szóló törvény (ECRA) megsértésével, csempészéssel és pénzmosással vádolják őket – közölte a tárca egy közleményben.

Az Egyesült Államok és Kína versengésbe kezdett a mesterséges intelligencia terén, ezért Washington 2022 októberében új exportellenőrzéseket rendelt el, hogy korlátozza Peking félvezetők vásárlását és gyártását.

A négy vádlott fiktív szerződések és fedőcégek segítségével 2023 szeptembere óta négyszáz Nvidia grafikus processzort (GPU) exportált Malajzián és Thaiföldön keresztül, de két további szállítmány eljuttatását a hatóságok megakadályozták.

A négy férfi, akikre több tíz év börtönbüntetés vár, több mint 3,89 millió dollárt (1 milliárd 287 millió forint) kapott Kínától a csempészet finanszírozására – írta az amerikai igazságügyi tárca.

