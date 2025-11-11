Több halottja is van a pakisztáni bombamerényletnek

További 13 ember megsérült. Az áldozatok többnyire járókelők voltak, illetve azok, akik a bíróságra tartottak meghallgatásra. A rendőrség egyelőre vizsgálja, mi okozta a robbanást. Nem erősítették meg azt a sajtójelentést, hogy egy gázpalack robbanhatott fel.

A robbanás számos autót is megrongált a bíróság környékén, ahol rendszerint nagy a zsúfoltság a bíróságra érkező, illetve onnan távozó emberek tömege miatt.

pic.twitter.com/16xT0pMZWB — DeepDownAnalysis (@deepdownanlyz) November 11, 2025

A rendőrség kedden arról is beszámolt, hogy előző este meghiúsítottak egy támadást az északnyugat-pakisztáni Haibár-Pahtunhva tartományban, ahol fegyveresek egy katonai akadémiánál öngyilkos merényletet hajtottak végre, és túszul akartak ejteni kadétokat. Az öngyilkos robbantás több házat súlyosan megrongált az akadémia környékén, és legkevesebb 16 civil megsebesült.

Az akadémián senkinek nem esett bántódása, két támadóval rövid időn belül végeztek, további hármat pedig néhány óra alatt, időszakosan fellángoló tűzharc árán sikerült végül sarokba szorítani a hadsereg kommandós alakulatának.

? Blast in Islamabad: A suspected suicide bombing outside the District Court in G-11 kills 12 and injures over 20, including lawyers and police officers.

? Blast in Islamabad: A suspected suicide bombing outside the District Court in G-11 kills 12 and injures over 20, including lawyers and police officers.

Officials confirm a car-borne IED with 10–15 kg explosives; TTP involvement suspected. Security tightened nationwide.

A hadsereg hétfőn azt közölte, a támadás mögött a Tehrík-i-Talibán Pakistan (TTP) nevű terrorszervezet állt.