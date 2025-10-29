A palesztinok szerint sokan meghaltak az éjszakai izraeli légicsapásokban Gázavárosban

Az éjszakai hadművelet előzménye, hogy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a tűzszünet megsértésével vádolta meg a Hamász palesztin terrorszervezetet, és "erőteljes légicsapásokat" rendelt el Gázaváros ellen. Előzőleg több lövöldözés is kitört az övezetben, majd egy drónfelvétel szerint Hamász-aktivisták emberi maradványokat ástak el, amikről kiderült, hogy egy meggyilkolt izraeli túszé – majd odahívták a Vöröskeresztet azt közölve, hogy megtaláltak egy újabb túsz holttestét.

Az izraeli légitámadások 104 ember életét követelték összesen az egészségügyi hatóságok sajtóközleménye szerint. A Gázai övezet középső részén, Deir al-Balah helységben működő Aksza kórház illetékeseinek közlése szerint kedden éjjel az izraeli légicsapásokat követően 12 halottat, köztük három nőt és hat gyereket szállítottak be a kórházba. Az as-Sífa kórházba 27 holttestet vittek be, és 10-et az al-Ahli baptista kórházba.

A Gázai övezet déli részén, a Hán Júnisz-i Nasszer kórházba pedig a Gázavárost érő öt légicsapást követően 20 halottat szállítottak, köztük 13 gyerekét és két nőét. Az övezet északi részén lévő Al-Avda kórház közlése szerint 31 halottat szállítottak be hozzájuk, köztük 14 gyerek holttestét. Öten a Bureidzs menekülttábor egy házában vesztették életüket, négyen Gázaváros Szabra negyedében, öten pedig Hán Júniszban, egy autóban haltak meg. Mahmúd Baszal, a gázai polgári védelem szóvivője a Hszinhua hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta: az intenzív izraeli légitámadás célpontjai lakóházak és sátortáborok voltak.

Az izraeli hadsereg szerdán az X-en közölte, hogy "harminc terroristát és tucatnyi terrorista célpontot vettek célba" az éjjel, és leszögezték, hogy mostantól folytatják a tűzszünet betartását és betartatását, de határozottan megtorolják annak minden újabb megsértését.

⭕️ In response to Hamas’ blatant violation of the ceasefire agreement, the IDF struck dozens of Hamas terror targets throughout Gaza.



? Targets struck:

- Key terrorists, including 3 battalion commanders, 2 deputy battalion commanders, and 16 company commanders

- ⁠Observation… — Israel Defense Forces (@IDF) October 29, 2025

A Hamász a légitámadásra reagálva közölte, hogy elhalasztja egy újabb halott izraeli túsz átadását. A szervezet már előtte tagadta, hogy köze lett volna a rafahi támadáshoz, és közleményében leszögezte hogy továbbra is elkötelezett a tűzszünet mellett.

Az Iszlám Dzsihád nevű, kisebb palesztin szélsőséges szervezet is elítélte az izraeli támadást. Muhammad al-Haddzs Músza, a szervezet szóvivője kijelentette, hogy ez a tűzszüneti megállapodás egyértelmű megsértése volt, miközben a palesztin frakciók betartották azt kezdettől fogva.