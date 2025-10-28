Nagy amerikai-japán megállapodás, Donald Trumpot még Nobel-békedíjra is jelölik

Aláírták a korábban kötött, a két ország közötti kapcsolat "új aranykoráról" szóló megállapodások végrehajtásáról szóló dokumentumot. Ez tartalmazza egyebek között azt is, hogy az Egyesült Államok 15 százalékos vámot vet ki Japán szinte teljes importjára, beleértve az autóipart is, a Donald Trump által eredetileg bejelentett 25 százalékkal szemben.

Cserébe Japán ígéretet tett arra, hogy 550 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban, és több amerikai árut vásárol, többek között olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint az autóipar, a repülőgépipar, a mezőgazdaság és az energiaipar.

Ezen felül aláírtak egy keretmegállapodást is a ritkaföldfémek ellátásának biztosításáról.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára újságíróknak kedden bejelentette, hogy Takaicsi Szanae japán miniszterelnök jelölni fogja Donald Trumpot a Nobel-békedíjra.

Az amerikai elnök hétfőn érkezett Tokióba, ahol már fogadta őt a japán császár.

Donald Trump előzőleg Malajziában járt, ahol részt vett a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének, az ASEAN éves csúcstalálkozóján.

Az amerikai elnök szerdán utazik Dél-Koreába az APEC-csúcstalálkozóra.