ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.37
usd:
333.97
bux:
0
2025. október 29. szerda Nárcisz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
National flags on the grunge metal background
Nyitókép: btgbtg

Észak-koreai erődemonstráció Trump dél-koreai látogatása előtt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Észak-Korea stratégiai cirkálórakétákat tesztelt a Sárga-tengeren kedden – jelentette a dél-koreai Yonhap hírügynökség az észak-koreai KCNA hírügynökségre hivatkozva.

A rakétatesztre röviddel azelőtt került sor, hogy szerdán Dél-Koreába érkezett Donald Trump amerikai elnök, hogy részt vegyen az Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) pénteken kezdődő kétnapos csúcstalálkozóján a dél-koreai Kjondzsu városában.

A KCNA beszámolója szerint a tesztre október 28-án került sor, és sikeres volt az egyszerre több tenger-föld típusú cirkálórakéta kilövése. A hírügynökség szerint a kedden kilőtt rakéták több mint két órán át repültek, mielőtt pontosan célt találtak a nyugati vizeken.

A dél-koreai hadsereg szerdai közleménye szerint kedden cirkálórakéták haladását észlelte Észak-Korea nyugati részén, a tengeren.

Kezdőlap    Külföld    Észak-koreai erődemonstráció Trump dél-koreai látogatása előtt

teszt

donald trump

észak-korea

rakéta

sárga-tenger

rakétateszt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Farkas András: a magyar nyugdíjasok relatív elszegényedése elkerülhetetlen

Farkas András: a magyar nyugdíjasok relatív elszegényedése elkerülhetetlen

A hazai nyugdíjrendszerben a fenntarthatóságot azok az ellátások veszélyeztetik, amelyeknek nincs járuléktámogatása – mondta az InfoRádióban a nyugdíjszakértő, aki ebbe a kategóriába sorolta a Nők 40 korkedvezményt, a 13. havi nyugdíjat és a tervezett 14. havi nyugdíjat. Indoklása szerint ahogy telik az idő, egyre több magyar nő teljesíti a program feltételeit, de közben korábban kiszáll a járulékot fizetők köréből.
Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Kell valamilyen adatrögzítőnek lennie a fedélzeten, így a vizsgálatnak van esélye, hogy kiderítse a baleset okát – mondta el Varga G. Gábor szakértő a kenyai légikatasztrófáról. Nyolc magyar turista halt meg egy kisgép balesetében.
 

Fél órán át keresték a magyarokkal lezuhant kenyai gépet – drámai részletek a tragédiáról

Két magyar kiskorú is van a kenyai légibaleset áldozatai között

Tragédiák sorát követte a magyarokkal repülő kenyai kisgép lezuhanása

VIDEÓ
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.29. szerda, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez tetszeni fog a részvényeseknek: erős számokat közölt a Deutsche Bank

Ez tetszeni fog a részvényeseknek: erős számokat közölt a Deutsche Bank

Az elemzői várakozásokat meghaladó harmadik negyedéves eredményről adott számot a Deutsce Bank. Christian Sewing vezérigazgató szerint jó úton haladnak, hogy teljesítsék éves pénzügyi célkitűzéseiket. Az első 9 havi 7,7 milliárd eurós azódás előtti eredmény új rekordot jelent a legnagyobb német banknál.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hónapokra leállhat a Bubi, közbringa nélkül maradhat Budapest karácsony után

Hónapokra leállhat a Bubi, közbringa nélkül maradhat Budapest karácsony után

December 23-án lejár a Bubi-szolgáltató szerződése, az új tender pedig csúszik, így hónapokig állhat a budapesti közbringa-rendszer.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hurricane Melissa bears down on Cuba after Jamaica hit with flooding

Hurricane Melissa bears down on Cuba after Jamaica hit with flooding

Cuba braces for impact, with the storm packing winds of up to 125mph.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 29. 07:34
Macron neje nem is létezik? Meghökkentő per Párizsban
2025. október 29. 06:12
Rejtélyes eset a kórházban: holtan találtak rá a fiatal magyar igazgatóra Romániában
×
×
×
×